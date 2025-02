Volley A1F. Per le Gatte c'è Perugia nel mirino. Kapralova: "Vogliamo vendicare il risultato dell'andata" [VIDEO]

Dopo due trasferte consecutive, per le Gatte della Honda Olivero Cuneo è finalmente ora di tornare a giocare tra le mura amiche. E lo fa in occasione di un altro big match: domani al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta arriva infatti la Bartoccini-Mc Restauri Perugia allenata da Andrea Giovi.

Le Gatte di Lorenzo Pintus arrivano dalla bella vittoria al tie break con Firenze, conquistata dopo oltre due ore di battaglia contro un agguerritissimo Bisonte trascinato da Malual e Davyskiba. Le biancorosse, pur essendo sotto 2 set a 1, sono state brave a restare concentrate e hanno ribaltato la partita, conquistando il quarto set e poi il tie break. Una vittoria dunque che aiuta in classifica e che rappresenta una bella iniezione di fiducia dopo la battuta d'arresto con Roma.

Anche l'avversaria delle Gatte, Perugia, arriva da una vittoria al tie break, conquistata con una grande prestazione contro l'Igor Gorgonzola Novara. Entrambe le formazioni sono ora a quota 16, ad appena un punto sopra Firenze e a 3 da Roma e Talmassons. Per l'ottava giornata, Talmassons affronterà Conegliano, mentre Roma e Firenze si scontreranno tra loro.

La sfida di domenica sarà quindi fondamentale in ottica salvezza e le Gatte ci arriveranno con ben due armi in più a disposizione di coach Pintus, l'alzatrice Letizia Camera, ingaggiata per sostituire Alice Turco ferma per alcune partite a causa di un risentimento muscolare, e la schiacciatrice/opposta tedesca Margareta Kozuch, il cui ingaggio è stato annunciato ieri.

"Quando siamo andate a giocare a Firenze, sapevamo che se avessimo vinto avremmo avuto più fiducia per le partite successive. Vincere contro Il Bisonte è stato davvero importante" ha commentato Anastasiia Kapralova, schiacciatrice della Honda Olivero Cuneo premiata MVP del match contro Firenze con 21 punti messi a segno. "Con Perugia sarà per noi la partita più importante, perchè ci troviamo nello stesso punto della classifica".

Appuntamento dunque aper questo match fondamentale. Inizio alle. Per chi non potesse recarsi al palazzetto per sostenere le Gatte, ricordiamo che la partita verrà trasmessa in diretta su