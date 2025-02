Arriva “Bella Italia”, il brano di Nuccio Giannino prodotto da DJ Onofri

ROMA (ITALPRESS) - Arriva "Bella Italia", il nuovo brano del singer-chef Nuccio Giannino. Prodotto da DJ Onofri, "Bella Italia" è già entrato nelle classifiche delle comunità italo-americane.Giannino darà il via a una campagna promozionale, che includerà interviste e performance su radio e televisioni sia in Italia che all'estero. "Bella Italia" si ispira alla tradizione musicale italiana rappresentata da artisti iconici come Adriano Celentano, Toto Cutugno, Al Bano e Romina Power, oltre ai Ricchi e Poveri. Un sound che incarna lo spirito del Made in Italy. Il brano è già disponibile su tutte le piattaforme musicali. Nuccio Giannino aprirà ufficialmente la sua tournèe promozionale l'8 aprile a Miami Beach, in occasione dell'Oscar dei Porti per la Rai.- foto Italian Television Group -(ITALPRESS).