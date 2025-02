Atalanta-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Dopo le fatiche europee, l'Atalanta torna in campo in Serie A. I bergamaschi, reduci dal pareggio di Barcellona che è valso il nono posto finale nella prima fase di Champions League, sfidano oggi, sabato 1 febbraio, il Torino al Gewiss Stadium. La squadra di Gasperini vuole continuare a rimanere in corsa per lo scudetto, e migliorare il suo bottino in classifica, che al momento dice terzo posto con 46 punti conquistati. Fermo invece al decimo con 26 il Torino.

La sfida tra Atalanta e Torino è in programma oggi, sabato 1 febbraio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Hien, Djimsiti, De Roon; Bellanova, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Samardzic; Retegui. All. Gasperini

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Linetty, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli

Atalanta-Torino sarà visibile in esclusiva su Dazn, dunque scaricando l'app su una smart tv compatibile. La partita sarà visibile anche in streaming sul sito di Dazn e scaricando l'app su dispositivi mobili.