Colle della Maddalena: la Polizia insegue ed arresta un “passeur”, a bordo dell'auto otto migranti tra cui un minore

Nella tarda serata di lunedì 13 gennaio le pattuglie della Polizia di Frontiera italiane, in cooperazione con quelle francesi, hanno tratto in arresto un cittadino pakistano, che cercava di oltrepassare il confine in direzione della Francia a bordo di un’auto con targa francese, sulla quale viaggiavano altre otto persone di varie nazionalità, tra cui un minore di 16 anni.

Grazie alla tempestività e al coordinamento transfrontaliero delle pattuglie italiane e francesi, è stato possibile fermare il veicolo dopo un inseguimento durato oltre 8 chilometri, su strade impervie e buie, durante il quale il conducente, ha più volte tentato di sottrarsi al controllo, collidendo con le auto della Polizia di Stato di Limone Piemonte.

Fondamentale è stata la stretta collaborazione tra la Polizia di Frontiera di Limone Piemonte e quella francese, in attuazione del protocollo d’intesa siglato nel 2019, che prevede pattugliamenti congiunti presso valichi strategici, tra cui il Colle della Maddalena, per contrastare reati transfrontalieri e i flussi migratori irregolari.

A seguito dell’arresto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il conducente del veicolo è stato condotto presso il carcere di Cuneo nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Il minore, non accompagnato dai genitori e/o tutori, identificato nell’operazione di P.G. è stato affidato al personale del Consorzio Assistenziale Centro Famiglie del Cuneese, mentre per gli altri passeggeri sono state attivate le procedure di identificazione e assistenza previste dalla normativa vigente.