Fratelli d’Italia, slittano a fine mese i congressi dei circoli territoriali

Presieduto dalla deputata Monica Ciaburro, avrebbe dovuto svolgersi questa mattina ad Alba il primo dei nove congressi dei circoli territoriali di Fratelli d’Italia del Cuneese, ma così non è stato.

Lo conferma la stessa parlamentare spiegando che mancavano “le necessarie valutazioni e autorizzazioni” degli organi nazionali del partito per cui tutti i congressi slittano a fine mese o ad inizio marzo.

Questo era il calendario diramato dal coordinamento provinciale alcune settimane fa:

1° febbraio, ore 10, circolo dell’Albese: presiede l'on. Monica Ciaburro.

1° febbraio, ore 15, circolo di Beinette: presiede Enzo Tassone.

2 febbraio, ore 10, circolo di Cuneo

5 febbraio, ore 18,30, circolo del Fossanese: presiede Rocco Pulitanò.

9 febbraio, ore 10, circolo del Saviglianese: presiede Valerio Oderda.

15 febbraio, ore 10, circolo del Monregalese: presiede Marco Buttieri.

15 febbraio, ore 10, circolo del Braidese: presiede Denis Scotti.

15 febbraio, ore 15, circolo di Caraglio e Dronero: presiede Roberto Russo.

15 febbraio, ore 10, circolo del Saluzzese: presiede l'on. Monica Ciaburro.



Tutte le date andranno dunque riviste e riprogrammate.

In questo caso non si tratta di divergenze interne, che pure nella situazione cuneese allignano e non accennano a placarsi, quanto piuttosto ad aspetti legati a statuto e regolamenti interni.

Lo slittamento sarebbe riconducibile al fatto che Via della Scrofa, che – tramite il responsabile organizzativo nazionale Giovanni Donzelli vigila sulle modalità di svolgimento dei congressi - ha tardato a far pervenire a Cuneo le opportune autorizzazioni.