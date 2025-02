Il presidente della CIA sul vino dealcolato: "Non dico no in modo estremista. Ma non chiamiamolo vino" [VIDEO]

Claudio Conterno, presidente provinciale Cia Cuneo, è intervenuto come ospite a DixTV per parlare di agricoltura e delle grandi sfide a cui è chiamata.

Cambiamento climatico: impossibile non fare i conti con la sua imprevedibilità. Come rispondere? Con l'acqua e la ricerca. Invasi, piccoli e sparsi. E ricerca tecnologica.

Conterno sottolinea come sia necessario unire le forze anche in questo ambito. La ricerca costa e non può essere parcellizzata. Serve una visione unitaria, evidenzia il presidente CIA. "Serve progettare la ricerca e serve progettare l'acqua".

L'intervista si chiude sul tema del vino dealcolato. Conterno è un produttore molto rinomato. "Non dico no in modo estremista. Bisognava decretarlo meglio. Ma non chiamiamolo vino. Si spera almeno che il Ministero legiferi sul confezionamento. In lattina, in tetrapack... ma non in bottiglia".