L'Alba Calcio premiata in Comune per la vittoria della Coppa Italia regionale

La sala “Teodoro Bubbio” del municipio di Alba ha ospitato nella mattinata di oggi, sabato 1 febbraio, la squadra dell’Alba Calcio a.s.d, vincitrice della Coppa Italia Regionale nella finale del 6 gennaio scorso.

Opposta alla Luese Cristo Alessandria, curiosamente avversaria anche nel turno di domani,4a giornata di ritorno del girone B di Eccellenza, la compagine albese vinse la finale con le reti di Specchia e Ferro (su rigore) nel primo tempo, regalando al mister Salvatore Telesca il quarto trofeo consecutivo nella competizione.

Ricevuti dal sindaco Alberto Gatto e dall’assessore allo sport Davide Tibaldi, i protagonisti dell’impresa hanno ricevuto in una targa ricordo da parte dell’amministrazione comunale e tanti complimenti, anche per il buon percorso nella regular season, che vede l’Alba Calcio in piena zona play off, a 3 punti dalla vetta, dopo 18 partite.

Presente al completo la prima squadra accompagnata dai ragazzi della Juniores, degli Under 14-15-16-17 e da rappresentanti delle attività di base. Sono intervenuti il presidente Giovanni De Bellis, il vice presidente Giovanni Bagnasco, il direttore generale Giovanni Barbero, che a loro volta hanno consegnato al comune di Alba, agli sponsor e ad alcuni componenti dello staff, fra cui il festeggiatissimo mister Telesca, un quadro ricordo.

Salvatore Telesca è ormai legatissimo alla società, dopo 150 partite sulla panchina dell’Alba Calcio. Ha dichiarato:

“Sono orgoglioso di questi ragazzi e li ringrazio ad uno ad uno, come ringrazio la dirigenza. La Coppa Italia è una manifestazione che ad inizio stagione tutti snobbano un po’, ma nei turni successivi diventa molto competitiva e difficile da conquistare. Siamo in corsa anche in campionato e affronteremo la fase successiva con lo stesso impegno, sicuri di far bene”.

Presenti alla cerimonia molti rappresentanti di società calcistiche albesi e gli sponsor “senza i quali” ha sostenuto il presidente De Bellis “non potremmo sopravvivere e avere una squadra così competitiva”.

Il prossimo mercoledì 12 febbraio l’Alba Calcio affronterà il Genova Calcio, nel turno di Coppa Italia della fase nazionale, mentre in campionato, dopo la rivincita di domani 2 febbraio ad Alessandria contro la Luese, ospiterà domenica 9 febbraio la capolista Valenzana Mado: un ciclo di impegni che daranno un'impronta al resto della stagione dei ragazzi di De Bellis.