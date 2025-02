'Ora o mai più', gli ospiti e le anticipazioni di stasera 1 febbraio

(Adnkronos) - 'Ora o mai più' torna questa sera, sabato 1 febbraio, in prima serata su Rai 1, con Marco Liorni. Lo show musicale, che mette al centro della scena cantanti un tempo sulla cresta dell'onda e adesso lontani dalla luce della ribalta, ha visto - al termine della terza puntata - la vittoria di Pierdavide Carone che ha cantato in coppia con la sua coach Gigliola Cinquetti. Secondo posto per Matteo Amantia, è terzo per Pago.

La puntata di sabato scorso è stata un po’ diversa e particolare rispetto alle precedenti perché è stata divisa in due manche. Nella prima, la classica gara tra gli 8 concorrenti, che sono stati assistiti e affiancati dai loro tutor, nell’interpretazione dei duetti e hanno poi valutato le diverse performance ed espresso il proprio giudizio.

Nella seconda, invece, ogni concorrente, insieme al proprio tutor, ha interpretato delle cover musicali di brani famosi. Successivamente il sorteggio in diretta ha visto i concorrenti pescare a caso gli accoppiamenti da un’urna.

Questi gli abbinamenti degli otto concorrenti, che puntata dopo puntata, continuano a sfidarsi: Valerio Scanu con Rita Pavone, Matteo Amantia con Alex Britti, Pago con Patty Pravo, Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti, Carlotta con Donatella Rettore, Loredana Errore con Marco Masini, Antonella Bucci con Raf, Anonimo Italiano con Riccardo Fogli.

Questa sera, inoltre, il palco di 'Ora o Mai Più' ospiterà quattro artisti che regaleranno al pubblico una serata all'insegna della musica e delle emozioni con duetti inediti: Fabrizio Moro, il cantautore romano vincitore del Festival di Sanremo, con la sua voce inconfondibile; Mario Biondi, la voce soul per eccellenza, noto per il suo timbro profondo e avvolgente, che porterà il suo inimitabile stile jazz e soul; Audio 2, il leggendario duo che ha segnato la musica pop italiana con un sound inconfondibile; I Cugini di Campagna, icona della musica pop italiana, con il loro repertorio senza tempo

I protagonisti del programma continuano così a sfidarsi a suon di canzoni, interpretazioni e duetti, tutti rigorosamente dal vivo, supportati dall'orchestra diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.