Roma, uomo aggredito alla stazione di Acilia: è gravissimo

(Adnkronos) - Un uomo è ricoverato all'ospedale San Camillo in codice rosso. E' stato aggredito oggi 1 febbraio intorno alle 17 alla stazione ferroviaria di Acilia, dove transita la Roma-Lido, la linea metro che collega il litorale al cuore della capitale: ad avvisare le forze dell'ordine sono stati alcuni passanti, che hanno visto il corpo riverso in terra con delle ferite alla testa. L'uomo, al momento, non è stato ancora identificato: con sé non aveva alcun documento. La polizia ha acquisito le immagini delle telecamere per ricostruire l'accaduto.