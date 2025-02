Verissimo, Nikita Pelizon: "Mi opero al cuore. Via da Milano, un vicino era ossessionato da me"

(Adnkronos) -

Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, è stata ospite oggi, sabato 1 febbraio, a 'Verissimo'. A Silvia Toffanin, la modella ha confessato che a marzo dovrà sottoporsi a un'operazione al cuore.

"Ho un problema al cuore che mi ha causato un'ischemia l'anno scorso". Ma il percorso verso la diagnosi, non è stato semplice: "Sono stati due anni difficili. In ospedale mi avevano detto che ero solo svenuta ma avevo continui giramenti di testa, mi tremavano le gambe, credevo fosse lo stress. Ero sempre stanca. Non riuscivo a capire cosa fosse”, ha raccontato Nikita Pelizon che a marzo dovrà sottoporsi a un'operazione al cuore, "questo dovrebbe migliorare la mia condizione di salute", ha aggiunto la 30enne.

Nel frattempo la modella ha raccontato di aver dovuto cambiare stile di vita: "Ho dovuto rallentare con i ritmi, non posso più fare tanta attività fisica come prima".

Nikita Pelizon ha raccontato di aver vissuto un trauma appena trasferita a Milano: "Il mio vicino di casa era ossessionato da me", racconta la modella. "Avevo trovato una casa bellissima a Milano e lui era diventato il mio punto d’appoggio. Ma poi - spiega Nikita Pelizon - ho scoperto che mi fotografava di nascosto, aveva tantissime foto mie nella galleria. Non è una persona che sta bene, ma grazie a questa situazione sono scappata da Milano e sono tornata dalla mia famiglia. E ora sono molto più contenta".

Nikita ha raccontato di aver avuto in passato dei pensieri suicidi: "Volevo farlo finita, ma sono molto contenta che non sia successo".