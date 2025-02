Volley A2M. Catania-Cuneo 3-2, Matteo Battocchio: "Bravi a portare via un punto" [VIDEO]

"Una buona gara come intensità ed approccio. Ci abbiamo veramente provato con ogni mezzo a disposizione nonostante la settimana di allenamenti non sia stata semplice. I ragazzi sono stati bravi a trovare un punto qui": questo il sunto della partita persa al tie break da Cuneo in quel di Catania da parte dell'allenatore Matteo Battocchio.

Che elogia Giulio Sabbi, alla sua prima partita da titolare in stagione: "Ci ha fatto 'discretamente' male, soprattutto nel quarto set".

Cosa non ha funzionato secondo il coach? "Potevamo gestire al meglio alcune cose, ma è stata una prestazione di sacrifico collettiva. Forse è mancata un po' di lucidità o voglia di fare, anche se in realtà nei momenti topici del primo set siamo venuto fuori vincendolo, lo stesso ai vantaggio nel terzo set. Peccato per il quarto, nel quale dal 18 pari siamo finiti al 24-19 per loro, ma ci siamo bloccati in alcune rotazioni. Sono comunque contento della prestazione dei ragazzi".

