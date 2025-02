Volley maschile A3: Savigliano riparte dalla sfida esterna con i Diavoli Rosa Brugherio

Voltare pagina con il nuovo mese per lasciarsi alle spalle le scorie di un gennaio non fortunatissimo e ripartire più forti di prima. È questo l’obiettivo con cui i ragazzi del Monge-Gerbaudo Savigliano si preparano alla prima trasferta di febbraio sul campo dei Diavoli Rosa Brugherio, in programma domenica 2 alle ore 19.

L’avversario. Ultimi della comitiva con 3 soli punti in classifica, i ragazzi di coach Durand, ancora a secco di vittorie, sono attualmente di gran lunga il fanalino di coda del Girone Bianco con 9 punti di ritardo sul penultimo posto, ma sono tutt’altro che una squadra materasso. A dimostrarlo l’ultimo mese che, pur non avendo consegnato ai lombardi dei punti, ha comunque consentito loro di mettere in mostra una buona pallavolo al cospetto di compagini sicuramente più attrezzate. Nell’ultimo fine settimana è arrivato un ko per 3-0 contro la capolista San Donà, ma con buoni sprazzi di gioco a inizio primo e secondo set dei rosanero, che nel weekend precedente erano addirittura riusciti a strappare un punto contro Belluno, attualmente 4° in classifica. Quello del 19 gennaio è stato anche il primo punto conquistato al Centro Sportivo Paolo VI dai monzesi, che ora sperano di trovare davanti al pubblico amico anche la prima vittoria, che darebbe loro speranza per inseguire una salvezza oggi molto difficile.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. In casa piemontese il ko contro il Sarlux Sarroch ha lasciato, senza dubbio, un pizzico d’amarezza, soprattutto per come è maturato, con quel quarto set quasi conquistato e poi “lasciato” ai sardi ai vantaggi. Ecco perché sarà importante voltare pagina, come spiega coach Michele Bulleri: “Andremo sicuramente a Brugherio con l’obiettivo di fare risultato. Questa partita più importante della scorsa? Ormai, a cinque turni dalla fine della regular season, non esistono gare più o meno importanti. Lo sono tutte, e in tutte l’obiettivo deve essere quello di fare punti. Ci dobbiamo provare già a Brugherio, dove affronteremo una squadra che è a fondo classifica, ma che ha dalla sua la gioventù e vorrà provare a fare bene per salvarsi e per trovare un risultato positivo davanti al pubblico amico”.

I precedenti. Sono già 7 i precedenti tra le due squadre, oggi in grande equilibrio: 4 vittorie per Savigliano, 3 per Brugherio, che però sul campo amico ha perso solo una volta, nel 2021/22. L’ultimo incrocio risale al girone d’andata, quando capitan Dutto e compagni riuscirono a imporsi solo al tie-break al PalaSanGiorgio.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2024/25, la partita tra Diavoli Rosa Brugherio e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 19.00 di domenica 2 febbraio al Centro Sportivo Paolo VI.