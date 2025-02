Un ferito nell'auto ribaltata su un fianco lungo la Statale 20 a Mellea di Fossano

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente verificatosi pochi minuti prima delle 20 di oggi, domenica 2 febbraio, presso la rotatoria presente lungo la Strada Statale 20 in frazione Mellea a Fossano, sulla strada per Levaldigi arrivando da Cuneo.

Qui, per cause al momento non chiare, il veicolo condotto da un uomo ha sbandato, perdendo aderenza con l’asfalto e finendo per rovesciarsi su un fianco.

A lanciare l’allarme un automobilista di passaggio, che ha prestato i primi soccorsi subito affiancato da alcuni vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale di Levaldigi, all’uscita dopo il cambio turno, e dai sanitari del servizio regionale di emergenza 118, giunti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco volontari di Fossano, intervenuti per la messa in sicurezza del veicolo, e ai Carabinieri della locale Compagnia, impegnati nei rilievi.