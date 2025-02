Avanzata russa nel Donbass, aumentano prigionieri e disertori ucraini

L’esercito è costretto ad arretrare e a lasciare campo libero ai russi, che stanno completando la presa della regione. Come riferisce il sito Strumenti Politici , a gennaio Zelenksy ha sostituito il comandante militare di quella zona. È la terza volta nel giro di un anno. L’accerchiamento di città importanti come Pokrovsk si sta chiudendo, mentre su altre località strategiche come Velyka Novosilka i russi hanno già piantato la bandiera.

Per Kiev il problema è costituito anche da militari che disertano, scappano, abbandonano la posizione o addirittura si lasciano catturare. Ogni giorno di più si parla di trattative agli alti livelli, di fine degli aiuti americani, di inviti alla tregua da parte di Washington. Dunque molti uomini sono tentati di lasciare già adesso il combattimento e aspettare a casa la fine delle ostilità. Oppure chi è già prigioniero preferisce restare in questo modo lontano dal fronte, dove rischierebbe la morte. Con gli scambi di prigionieri che avvengono regolarmente, infatti, i comandi ucraini rimandano subito in prima linea chi è tornato.

Per scoraggiare coloro che vogliono lasciarsi prendere, Kiev lascia circolare video che mostrano scene in cui i russi sparano ai prigionieri ucraini. Sebbene siano immagini poco chiare e non ne sia confermata la veridicità, i comandi sperano di sortire un effetto sulle truppe e stimolarle a combattere anche quando tutto è perduto. Pare infatti che le minacce dei superiori non bastino più, perché i soldati sono demoralizzati e stanchi. Lo dice anche il deputato ucraino Dmytruk, secondo cui i cittadini ucraini pensano che il governo li usi come carne da cannone.