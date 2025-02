Il Comitato di Racconigi della Croce Rossa alla 25ª edizione della “Giornata di Raccolta del Farmaco”

Anche il Comitato di Racconigi, come gli altri Comitati della Croce Rossa Italiana, parteciperà alla 25ª edizione della “Giornata di Raccolta del Farmaco” organizzata dal Banco Farmaceutico che si terrà da martedì 4 febbraio fino a lunedì 10 febbraio prossimi.

I volontari racconigesi saranno presenti all’esterno della Farmacia Maritano (di via Franceso Morosini 10), Farmacia San Giovanni (di via Stefano Tempia 6) e Farmacia Quaglia (di via Angelo Spada 20) dove raccoglieranno i farmaci donati dalla cittadinanza fornendo le indicazioni utili per la donazione, farmaci che verranno poi distribuiti alle persone bisognose.

L’iniziativa coinvolgerà oltre 6.000 farmacie, in 105 province in tutta Italia e nella Repubblica di San Marino mentre, sulla base dei dati diffusi da Banco Farmaceutico, nel 2024 sono state raccolte 588.013 confezioni di farmaci, per un valore che ha superato i cinque milioni di euro e 463.176 persone (7 residenti su 1.000) hanno beneficiato dei farmaci donati.

Tenuto conto che il fenomeno della povertà sanitaria continua ad interessare in modo preoccupante in nostro Paese dove si sono trovate in tale condizione molte persone, la raccolta di farmaci da destinare agli indigenti, oltre a rappresentare un gesto di umana solidarietà, costituisce un importante momento di informazione e riflessione su tale grave tematica.