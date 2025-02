Calcio Serie D: Fossano-Varese, la webcronaca dal Pochissimo (0-1)

FOSSANO-VARESE 0-1 (Romero)

45'+3 termina il primo tempo con gli ospiti avanti di una rete. Varese cinico ed ordinato; al Fossano non basta una prima frazione ben giocata con un paio di occasioni interessanti

45'+1 ammonito Marchisone per proteste

45' assegnati due minuti di recupero

40' quarto cartellino per il Fossano. Sul taccuino dell'arbitro finisce pure Bozzuto

31' giallo all'indirizzo di Finardi

30' Varese in vantaggio. Cross dalla sinistra di Maccioni, Romero capitalizza infilando in spaccata Avogadri

19' padroni di casa nuovamente pericolosi. Cattaneo dalla lunga distanza: Piras devia in corner

18' ammonito Del Bello per gioco falloso

16' ci prova Marangon dal limite, Avogardi blocca a terra

15' ammonito Rossi del Fossano

7' il Varese spinge fin dall'inizio ma la prima occasione è per il Fossano. Benti, in mischia, trova spazio e tempo per battere a rete ma coglie il palo alla sinistra di Piras

1' fischio d'inizio del direttore di gara

PRIMO TEMPO

Le scelte di formazione di Pala e Floris

Fossano (4-2-3-1): Avogadri, Bresciani, Del Bello, Rossi, Berbenni; Finardi, Cattaneo; Muzio, Benti, Finardi; Lozza. A disp: Cusin, Gallesio, Cociobanu, Freccero, Serra, Morganti, Beccaro, Scarpa, Polli. All Pala

Varese (4-3-3): Piras, Vitofrancesco, Bonaccorsi, Ropolo, Maccioni; Marangon, Daqoune, Valagussa; Banfi, Romero, Marchisone. A disp: Ferrari, Malinverni, Mikhaylovskiy, Ferrieri, D'Iglio, Piccioli, Barzotti. All Floris

Arbitro: Federico Tassano di Chiavari, assistenti Mario Nika di Terni e Giannandrea Aguzzi di Rieti