Bam Mondovì-Castelfranco Pisa 3-0, la MVP Teresa Bosso: "Prontissime e super cariche per la Pool Salvezza" (VIDEO)

Quattro ace, 18 punti e titolo di MVP dell'incontro. Sono solo alcuni dati che descrivono l'ottima prestazione di Teresa Bosso, schiacciatrice della Bam Mondovì. La banda del Puma ha contribuito fattivamente alla conquista della vittoria del Mondovì per 3-0 ai danni dell'Fgl-Zuma Castelfranco Pisa di coach Marco Bracci e delle ex pumine Veronica Bisconti e Alessandra Colzi.

Nell'ultimo turno di regular season le rossoblù hanno dato vita a una prestazione di grande intensità e intelligenza tattica. Un successo che ora permette alle ragazze di Basso di credere in una salvezza difficile, ma non più impossibile. L'emblema di un Puma più solido e grintoso è proprio Teresa Bosso, micidiale in battuta e concreta in attacco.

La giovane schiacciatrice rossoblù sembra essersi messa alle spalle le incertezze di inizio stagione e da qualche settimana a questa parte sta mostrando tutto il suo talento. Prestazioni che nelle ultime due vittorie, ottenute con Imola e Castelfranco, sono valse con merito anche il titolo di MVP. Eccola a fine gara ai nostri microfoni: