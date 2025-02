Volley A2/F: con un Puma così la salvezza non è un miraggio! La Bam Mondovì liquida il Castelfranco Pisa con un netto 3-0

Testa e cuore! Lo slogan di qualche tempo fa torna vivo in questo periodo, con un Puma che ritrova vigore, vittoria e speranze salvezza. Al PalaManera la Bam Mondovì travolge l'Fgl-Zuma Castelfranco Pisa per 3-0. Grazie a questa vittoria, la seconda di fila, le pumine di Claudio Basso possono legittimamente sperare in una salvezza che fino a poche settimane fa sembrava quasi impossibile.

Partita strepitosa delle pumine, pazienti e attente in difesa, dove ha giganteggiato il libero Morgana Giubilato. Puma grintoso anche in attacco, dove Giulia Viscioni (15) e Teresa Bosso (18 - MVP) hanno fatto la voce grossa. Per le toscane, invece, si registra la terza sconfitta consecutiva. Ora l'attenzione va alla Pool Salvezza.

PRIMO SET: buona partenza del Puma, subito avanti 3-1. Ace di Giulia Viscioni e sul 6-2 coach Bracci chiama il time-out. Arriva la reazione della formazione ospite, che accorcia sull'8-7. Punteggio in parità sul 9-9. Teresa Bosso mette in difficoltà la ricezione delle toscane e il Puma ne approfitta per andare sul 12-9. Break Castelfranco. Nuovo allungo per il Puma, 17-13. Vecerina mette a terra il punto del 17-15. Ancora un punto rosicchiano dal Castelfranco. Lancini realizza un punto preziosissimo e sul 23-19 coach Bracci si gioca il secondo time-out a disposizione. Sul 24-20 arrivano quattro set-ball per le pumine. Al secondo tentativo arriva l'errore al servizio della formazione ospite, che fissa il punteggio sul 25-21.

SECONDO SET: il triplo ace di Teresa Bosso vale il 4-1. Coach Bracci chiama il time-out sul 5-1. Ace anche per Giulia Viscioni, 8-3. Arriva la reazione del Castelfranco, che conquista tre punti consecutivi, 8-6. Fast vincente di Livia Tresoldi, 11-7. Ancora gioco fermo per la richiesta di time-out da parte di Bracci sul 12-7. Il muro di Greta Catania porta il Puma sul 15-10 dopo un doppio miracolo difensivo di Morgana Giubilato. Le pumine continuano a premere sull'acceleratore, 18-13. Teresa Bosso è inarrestabile e schiaccia a terra il punto del 21-16. Il Castelfranco non molla e accorcia sul 22-19. Viscioni a segno sul 24-19 sono ben cinque i set-ball a disposizione del Puma. Al primo tentativo arriva il fallo del Castelfranco, che chiude il parziale sul 25-19.

TERZO SET: il Castelfranco parte di slancio, 0-4. Coach Basso chiama subito il time-out. Si torna in campo e arriva il break monregalese, 2-4. Ace di Salinas. Le pumine accorciano e coach Bracci chiama il time-out sul 7-8. Nuovo break per le toscane, 8-12. Fa il suo ingresso in campo Melissa Langegger. La mossa da vigore alle pumine, che recuperano tre lunghezze. Sul 13-15 coach Bracci chiama il time-out. Si torna in parità sul 15-15. Sorpasso Puma, 19-17. Sul 24-18 arrivano sei match-point. Al secondo tentativo arriva il mani-out di Livia Tresoldi, che chiude set e match sul 25-19.