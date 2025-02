Amici, le anticipazioni e gli ospiti di oggi domenica 2 febbraio

(Adnkronos) - 'Amici' di Maria De Filippi torna oggi, domenica 2 febbraio, con un nuovo appuntamento, in onda alle 14.00 su Canale 5. Super ospite della puntata, Tancredi, ex allievo della ventesima edizione del talent show che presenterà in studio gli ultimi due singoli.

A giudicare la gara di canto dei talenti di questa edizione sarà il celebre attore Luca Argentero. E con lui, anche la cantautrice multiplatino Giusy Ferreri.

Per la danza, la valutazione delle esibizioni sarà affidata a Samanta Togni, ballerina, coreografa e conduttrice televisiva.

In particolare, la sfida del cantante Nicolò sarà giudicata da Charlie Rapino, vice-presidente di Artist First. E, per la danza, la sfida della ballerina Giorgia sarà valutata da Francesca Bernabini, direttrice della testata Danza Effebi.

