Lidl ritira brezeln al cioccolato e nuggets vegetali potenzialmente pericolosi

Lidl Italia ha emesso due distinti richiami di prodotto, riguardanti articoli alimentari venduti nei suoi punti vendita.

Il primo richiamo riguarda gli "Alpenfest" brezeln ricoperti di cioccolato assortiti, venduti in confezioni da 140g e disponibile nelle versioni cioccolato al latte (EAN 4056489775102) e cioccolato fondente (EAN 4056489775119), con data di scadenza (TMC) 31/05/2025 e lotto 8534. Il produttore, Felföldi Édességgyártó Kft., ha richiesto il richiamo di questo prodotto in quanto non è possibile escludere che, a seguito del consumo, si possa manifestare una sensazione di bruciore in bocca, con irritazioni a lingua e bocca. Il prodotto è stato confezionato nello stabilimento del fornitore in Ungheria ed è stato in vendita a partire dal 09/09/2024.

Il secondo richiamo coinvolge i "Vemondo" nuggets vegetali, 200 g (EAN: 4056489469070), con le scadenze fino al 22/02/25 compreso. Questo prodotto viene richiamato a causa della possibile presenza di corpi estranei di plastica. I nuggets vegetali sono stati confezionati nello stabilimento di Italia Alimentari S.p.A., a Gazoldo degli Ippoliti (MN).

L'azienda invita i consumatori che hanno acquistato i prodotti interessati a non consumarli e a riportarli al punto vendita per ottenere un rimborso, anche senza presentare lo scontrino. Per qualsiasi informazione o dubbio, è possibile contattare il numero verde di Lidl Italia: 800/480048. Lidl rimarca infine che entrambi i richiami coinvolgono esclusivamente i prodotti specificati e che altri articoli venduti da Lidl Italia non sono interessati.

In allegato i documenti di richiamo emessi da Lidl.