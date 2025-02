Malore in campo per figlio Tajani, trasportato al Gemelli in elicottero

(Adnkronos) - Filippo Tajani, figlio del vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha avuto un malore in campo mentre stava giocando a calcio con la sua squadra, il Ferentino. Il 31enne è stato trasportato con l'elicottero dell'elisoccorso all'ospedale Gemelli di Roma. Lo rende noto la Polisportiva Città di Paliano, che giocava in casa. La partita è stata sospesa in seguito al malore di Tajani.

''La Società Polisportiva Città di Paliano in concordata decisione con la Società Ssd Ferentino Calcio Arl, comunica la sospensione della gara che metteva oggi di fronte i due club nell'incontro valevole per la 20ª giornata del campionato di Eccellenza, a causa di un malore che ha colpito al 38' della prima frazione di gioco il calciatore del Ferentino, Filippo Tajani, prontamente elitrasportato in ospedale'', si legge in una nota condivisa su Facebook.

''La Società Polisportiva Città di Paliano porge tutta la vicinanza al club ospite e ci tiene ad augurare una rapida guarigione al ragazzo'', prosegue la nota. La partita si stava disputando allo stadio Piergiorgio Tintisona di Paliano, in provincia di Frosinone.