Milan-Inter 1-1, De Vrij risponde a Reijnders in pieno recupero

(Adnkronos) - Il derby di Milano finisce 1-1. A San Siro, il Milan va in vantaggio nel primo tempo con Reijnders, ma non riesce a tenere il vantaggio nel finale. n pieno recupero, De Vrij firma il pari nerazzurro e riporta il piunteggio in parità. I rossoneri salgono a 35 punti, ma rimangono ottavi. I nerazzurri restano secondi, a quota 51.

Il primo brivido del derby arriva dopo una manciata di minuti: al 7’, Barella imbuca per Lautaro e l’argentino crossa in mezzo. Tutto facile per il tap-in di Dimarco, ma l’arbitro annulla per off side dell’attaccante a inizio azione. L’Inter colpisce con un’azione fotocopia intorno alla mezz’ora: stavolta, Dimarco trova il corridoio per Barella, che apparecchia per Lautaro il pallone del vantaggio. Il centrocampista parte però oltre la linea rossonera ed è ancora fuorigioco. Calhanoglu è l’uomo in più dei nerazzurri e l’Inter è la più pericolosa in avvio con gli spunti della coppia Thuram-Lautaro. Il Milan, per farsi vedere una prima volta dalle parti di Sommer, ha bisogno della gran botta dalla distanza di Reijnders al 38’. Provvidenziale l’intervento del portiere svizzero, che toglie la palla dall’incrocio. È qui che il Diavolo si sveglia e alza i giri.

Allo scadere del primo tempo, i rossoneri hanno la chance del vantaggio e capitalizzano. Copione già visto. Theo Hernandez lancia Leao sulla sinistra, il portoghese mette in mezzo in attesa del rimorchio, Sommer tocca e Reijnders fa 1-0 con il piattone a porta vuota. Diavolo avanti dopo 45 minuti.

Il Milan inizia la ripresa con un cambio: Conceicao toglie Bennacer e butta nella mischia Alex Jimenez per un’iniezione di sprint e freschezza in mediana. È però l’Inter a mettere la quinta: la squadra di Inzaghi è pericolosa al primo pallone con Lautaro, che servito da Thuram arriva a tu per tu con Maignan. Il francese respinge con i piedi e tiene i suoi avanti. I rossoneri danno sempre l’impressione di poter pungere in contropiede e nei primi minuti della ripresa sfiorano il raddoppio con un paio di ripartenze della solita catena Theo-Leao.

Per le prime sostituzioni, Inzaghi aspetta il 63’ e cala il tris: dentro Zielinski, Bisseck e Carlos Augusto, fuori Calhanoglu (sommerso dai fischi dei suoi ex tifosi), Bastoni e Pavard. Passa un minuto e c’è un altro gol annullato per i nerazzurri: Dumfries recupera palla sulla destra, in pressing su Theo, poi mette in mezzo per Lautaro che infila Maignan. L’arbitro Chiffi ferma tutto per un fallo sul francese. Nel finale, l'Inter accelera e va a un soffio dal pari almeno in un paio di occasioni.

Ci sono i legni a negare l'1-1: prima Bisseck colpisce il palo al 67', poi Thuram replica con il piattone all'83'. Nel mezzo, Inzaghi inserisce Zalewski e Frattesi al posto di Dimarco e Mkhitaryan, mentre Conceicao toglie uno sfinito Abraham per Camarda e regala una manciata di minuti a Terracciano al posto di Musah. L'Inter va all'assalto nel finale, ma il Milan stringe i denti: i nerazzurri centrano la traversa con Dumfries nel primo dei 5 minuti di recupero, ma il forcing finale porta al pari di De Vrij al 93' su assist del nuovo acquisto Zalewski. Il derby finisce in equilibrio.