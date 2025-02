Tornano le giornate del Banco Farmaceutico, anche nel Monregalese

"Le Giornate di Raccolta del Farmaco tornano per la loro venticinquesima edizione e in questi anni ha registrato un successo crescente, coinvolgendo un numero sempre maggiore di farmacie e riscuotendo sempre maggiori adesioni da parte dei cittadini - affermano dal Banco Farmaceutico - Tutta la professione è da sempre vicina a questa iniziativa in cui si esprime in modo perfetto la vicinanza del farmacista alla comunità e che testimonia quanto sia forte lo spirito di solidarietà nel nostro Paese. È necessario fare fronte comune per contrastare il drammatico fenomeno della povertà sanitaria che interessa sempre più famiglie. Si ringraziano tutti i colleghi che si sono messi a disposizione e i cittadini che doneranno i medicinali necessari a sostenere chi è più vulnerabile".

Dal 2000, ogni anno a Febbraio, circa 25.000 volontari in Italia collaborano con il Banco Farmaceutico supportando i 20.000 farmacisti (titolari e collaboratori) che aderiscono all’iniziativa e invitando i cittadini a donare uno o più farmaci per le realtà assistenziali e caritative del territorio. Ogni realtà è collegata a una o più farmacie della propria provincia; il farmacista e i volontari, in base alle indicazioni dalle associazioni benefiche, indirizzano il cliente, suggerendo le categorie di farmaci di cui c’è maggiore ed effettivo bisogno.

La Raccolta copre tutte le categorie dei prodotti da banco: farmaci per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antibiotici, antisettici e disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici per uso orale, decongestionanti nasali, anestetici locali e altre tipologie.

In 24 anni (fino al 2024) le Giornate di Raccolta del Farmaco ha raccolto oltre 588.013 confezioni, pari a un valore di 5.180.000 euro. L’ultima edizione ha visto il coinvolgimento di 5.628 farmacie con circa 600.000 farmaci raccolti e ne hanno beneficiato 1.892 Enti convenzionati con Banco Farmaceutico, con circa 400.000 persone assistite (per oltre il 61% italiane e oltre il 21% bambini e 20% anziani, in un campo dove la povertà sanitaria non conosce sesso, età o etnia). In Provincia di Cuneo nel 2024 sono state raccolte 7.540 confezioni, in particolare nell’area monregalese-cebana più di 1.000 confezioni di farmaci.





A livello italiano, le Giornata della raccolta del Farmaco 2025 si svolgono sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di AIFA e in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili. Intesa Sanpaolo è partner istituzionale dell’iniziativa. Le GRF sono realizzata grazie all’importante contributo incondizionato di IBSA Italy, Teva Italia, EG STADA Group, DHL supply chain Italia, DOC Generici e al sostegno di Piam Farmaceutici, Krka Farmaceutici e Zentiva Italia. La Raccolta è supportata da RAI per la Sostenibilità–ESG, Mediafriends, La7, Sky per il sociale, Warner Bros Discovery e Pubblicità Progresso.

Nell’area monregalese si segnala l’adesione di ben 8 farmacie: Gasco (Mondovì Altipiano), Porta di Breo (Mondovì Breo), Santa Lucia (Villanova Mondovì), Schellino (Dogliani), Andreis (Carrù), Manassero (Carrù), Denina (Frabosa Sottana), Mana (Rocca de’ Baldi-Crava) dove numerosi gruppi di volontari e associazioni presenzieranno per informare e coinvolgere la clientela nel donare agli enti caritativi della zona farmaci “da banco” atti a ogni esigenza, età e condizione fisica.

Un grazie di cuore giunga a tutti i farmacisti che ospiteranno l’iniziativa e che hanno versato il loro contributo per supportare l’attività del Banco Farmaceutico (donando una parte significativa del loro utile), nonché a tutti i volontari e associazioni che collaboreranno e a gli enti affiliati, che con il loro lavoro quotidiano provvederanno a ridurre la povertà sanitaria nelle nostre zone, ma un grazie sincero giunga soprattutto a tutti i donatori che con generosità offriranno un sorriso e un farmaco.

L’appuntamento è dal 4 al 10 febbraio nelle Farmacie sopra indicate, sperando in una generosa collaborazione da parte della clientela e per i prossimi anni si spera in ulteriori farmacie aderenti per un rinnovato senso di solidarietà e collaborazione da parte di tutta la cittadinanza locale.