Visite alle sinagoghe per la Giornata della Memoria, sport outdoor e mostre d'arte: ecco gli eventi di questa prima domenica di febbraio

Saranno visitabili domenica pomeriggio le sinagoghe di Cuneo e Mondovì in occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria. Si presenta la nuova Castellana a Saluzzo e prosegue il festival di poesia cuneese “Poeticôni” nel capoluogo. Downhill a Pratonevoso per gli appassionati di MTB, spettacoli teatrali, ciaspolate, mostre d’arte, esposizioni fotografiche, concerti e occasioni per visitare luoghi non troppo conosciuti.

Sono davvero moltissime le possibilità di svago, fra cultura e sport nel primo fine settimana di febbraio. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.iT

CUNEO E MONDOVÌ

VISITE ALLE SINAGOGHE

In occasione del Giorno della Memoria, in cui si commemorano le vittime del nazionalsocialismo e della shoah, domenica 2 febbraio si potranno visitare dalle ore 15 alle ore 18, senza prenotazione le sinagoghe di Cuneo e Mondovì.

A Cuneo, in contrada Mondovì 20, visite guidate in partenza alle ore 15, 16 e 17, con ingresso in ordine di arrivo.

A Mondovì, in via Vico 65, visite guidate in partenza ogni mezz’ora, con ingresso in ordine di arrivo.

Ingresso (comprensivo della visita guidata) € 5; gratuito per i bambini sotto i 10 anni.

Info: https://torinoebraica.it/turismo/ tel: 347 48 91 662.

***

CUNEO

FESTIVAL POETICÔNI

Domenica 2 febbraio festival di poesia in città, con il Poetry Slam dove i protagonisti sono tutti gli aspiranti poeti che avranno l'occasione di incontrare Simone Savogin, Ida Travi e Umberto Fiori. Info e programma: https://www.poeticoni.it/



CUNEO - SAN BENIGNO

ECCIDIO DELLA CANDELORA

Domenica 2 febbraio, verrà celebrato, nella frazione San Benigno, l’80° anniversario dell’eccidio della Candelora. A ricordo delle 13 vittime verrà celebrata la S. Messa delle ore 10.30 e in seguito si svolgerà la cerimonia ufficiale nei pressi del monumento.



CUNEO

50 ANNI DI CUBO

Nel week end è sempre visitabile presso Spazio Innovazione la mostra “50 anni di Cubo. Erno Rubik e il rompicapo che ha incantato il mondo”, aperta negli orari: 9-13 e 15-20. Ingresso libero e gratuito. Info: www.spazioinnovazione.com

***

ALBA

LA SOFFITTA DI CHOPIN

Domenica 2 febbraio, alle ore 16.30, andrà in scena al Teatro Sociale “G. Busca”, per la rassegna Famiglie a Teatro, lo spettacolo “La soffitta di Chopin”, un viaggio tra musica ed ombre. Info: o 0173/292470 / 472. www.ticket.it o 0173/292470 / 472.



ALBA

MADONNA DELLA BOCCIATA

Domenica 2 febbraio presso Palazzo Banca d’Alba, aperta l’esposizione della “Madonna della Bocciata” dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

ALBA

GIUSEPPE PENONE “IMPRONTE DI LUCE”

Nel week end aperta la mostra “Giuseppe Penone. Impronte di luce”, ampia antologica dedicata al lavoro di uno dei più grandi protagonisti dell’arte contemporanea internazionale, pensata appositamente per gli spazi della Fondazione Ferrero - via Vivaro 49. Info: https://www.fondazioneferrero.it/appuntamenti

***

BRA

PIRANDELLO PULP

Domenica 2 febbraio, alle ore 21, al teatro “Politeama Boglione Bra”, serata spettacolo con “Pirandello Pulp” diretto da Gioele Dix, con Fabio Troiano e Massimo Dapporto. Info: 0172/430185.

***

BENE VAGIENNA

ANNA FRANK

Domenica 2 febbraio, presso la sala don Giraudo in piazza San Francesco, verrà proiettato alle ore 15.30 e alle 20.30 il film “Anna Frank” di Ari Folman. Ingresso libero. Info e prenotazioni: 328 95 23 650.

***

BUSCA

PRENDERE IL VOLO

Domenica 2 febbraio, alle ore 16.30 presso il Teatro Civico di Busca, "Prendere il volo", spettacolo di Drogheria Rebelot. Info: https://www.ticket.it/teatro/evento/prendere-il-volo.aspx



BUSCA

BUSCA SOTTERRANEA

Domenica 2 febbraio ancora aperta la mostra “Arte e carità” presso Casa Francotto. Evento “Busca sotterranea” con aperitivo presso locale del centro prenotabile. Info: 371 54 20 603 oppure https://casafrancotto.it/

***

CASOTTO

Domenica 2 febbraio, escursione guidata con le ciaspole tra boschi innevati e visita esclusiva al Castello di Casotto. Possibilità di merenda sinoira. Info: https://kalata.it/

***

CHERASCO

FIORI D’AUTUNNO

Domenica 2 febbraio, alle ore 16.30, nell’ambito della rassegna Teatro del Territorio, spettacolo al “G. Salomone” con "Fiori d'autunno", della Compagnia Coincidenze di Alba. Info: 347 78 51 494 su whatsapp.



CHERASCO

MOSTRA “EMANUELE LUZZATI TRA FIABA E FANTASIA”

Domenica 2 febbraio, nelle sale di Palazzo Salmatoris, aperta l’esposizione intitolata “Emanuele Luzzati tra Fiaba e Fantasia”. Orario dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.Info: https://www.turismoeventicherasco.it/

***

LIMONE PIEMONTE

CIASPOLATA AI FORTI

Domenica 2 febbraio ciaspolata ai forti del colle di Tenda da Limonetto. Ritrovo ore 9.30 al parcheggio degli impianti di Limonetto. Costo € 15. Info 347 47 19 727.

***

LIMONE PIEMONTE

NESPOLO / SIC ET SIMPLICITER

Domenica 2 febbraio, nei locali dell'ex Banca Popolare di Novara, in via Roma, aperta la mostra "Sic et simpliciter" dell’artista contemporaneo Ugo Nespolo. Orari: 10-13 / 15-19. Ingresso libero.

***

PIOBESI D’ALBA

BURATTINARTE D’INVERNO

Domenica 2 febbraio, alle ore 16.30, presso il Salone Polifunzionale "Corre voce nel bosco" Teatrino Ambulante” spettacolo per bambini e famiglie. Info: 338 71 54 844.

***

RACCONIGI

RACCONIGI SI RACCONTA

Domenica 2 febbraio, alle 11.30 e alle 14.45, visite guidate al Castello Reale di Racconigi, arricchite da curiosità ed aneddoti legati ad uno specifico anno: il 1855, noto come "annus horribilis”.

Info: 0171/696206 – info@cuneoalps.it

***

SALUZZO

97°CARNEVALE DI SALUZZO

Domenica 2 febbraio, alle ore 10 presso il palazzo comunale di Saluzzo, si svolgerà la presentazione ufficiale, con annessa consegna delle chiavi della città, della nuova Castellana, accompagnata dall’immancabile Ciaferlin, dalle Damigelle e dai Ciaferlinot. Info: https://fondazionebertoni.it/

***

SAVIGLIANO

ELIO GARIS

Domenica 2 febbraio, presso Palazzo Muratori Cravetta, aperta la mostra "Elio Garis. La materia dello spirito. Genesi dell'opera. Genesi della mostra". Info: 0172/710235.

SAVIGLIANO

IL SOGNO DI TARTARUGA

Domenica 2 febbraio alle ore 15.30 e 17.30, al Teatro Milanollo, andrà in scena lo spettacolo per famiglie “Il sogno di tartaruga”. Info: https://visitsavigliano.it/

***

SERRALUNGA D’ALBA

SPETTACOLI IN FONDAZIONE

Domenica 2 febbraio, alle ore 16.30, spettacolo per famiglie con Simone Migliavacca intitolato “Buon viaggio Pipì” Info: https://www.fondazionemirafiore.it/

***

VILLAR SAN COSTANZO

CARNEVALE CICIU BALDORIA

Domenica 2 febbraio, dalle ore 14, sfilata di carretti e gruppi mascherati per le vie di Villar San Costanzo. Alle ore 16 festa finale con animazione e musica. Info:349 66 97 789.