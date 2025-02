Volley A1F. Cuneo, che altalena di emozioni! Arriva una grande vittoria per 3-1 contro Perugia

Grande vittoria per le ragazze della Honda Olivero Cuneo, che nell'ottava giornata di ritorno hanno superato per 3-1 la Bartoccini Mc-Restauri Perugia. Una vera e propria altalena di emozioni, quattro set in cui le Gatte non hanno mai mollato nonostante i momenti di difficoltà e hanno sempre recuperato gli svantaggi di una Perugia che non ha mai smesso di lottare e ci ha creduto fino alla fine.

Una grande prestazione da parte di tutte le biancorosse chiamate in causa da coach Pintus e 3 punti preziosissimi, che aiutano la classifica ma soprattutto il morale delle Gatte, che si aggiudicano così la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro Firenze.

Si parte con tante novità tra le fila della formazione biancorossa, che questa settimana ha annunciato l’ingaggio di ben due nuove giocatrici:l'alzatrice Letizia Camera e la schiacciatrice/opposta Margareta Kozuch. Ferme momentaneamente ai box Alice Turco e Anna Dodson.

Partita combattuta fin da subito: si procede in parità, nessuna squadra riesce a distanziare l’altra. Primo break Perugia sul 7-9, recuperato dalle Gatte sull’11. 12 pari e poi le cuneesi iniziano a macinare punti, sfruttando gli errori delle avversarie: 16-14 e 18-14. Perugia recupera fino a -2, poi le Gatte tornano a ingranare e chiudono 25-19 con il muro di Polder su Gardini.

Copione simile nel secondo set, ma ora è Cuneo a conquistare piccoli break, subiti ricuciti da Perugia. Ancora 12 pari e ora sono le ospiti ad allungare, 13-16. Time out di coach Pintus e inizia la rimonta delle Gatte, che si portano fino a -1, 16-17, poi Perugia torna ad allungare. Sul 17-20 doppio cambio Cuneo ed esordio di Letizia Camera. Le biancorosse riescono ad aggiudicarsi qualche punto, ma Perugia chiude 20-25.

Terzo set con Perugia che parte forte, allungando subito 1-3, con Nemeth e Cekulaev che mettono pressione alle biancorosse. Le ospiti si distanziano ancora, 3-6 e 5-10, poi inizia la rimonta delle Gatte che, trascinate da Kapralova, 3 i suoi punti, si portano fino a -1. Le ospiti non ci stanno, allungano 9-12, ma ancora una volta le Gatte recuperano e si torna a giocare in parità. 15 pari e le biancorosse tornano a macinare punti, allungando 19-17 e 21-18, per poi chiudere 25-21 con muro su Nemeth.

Gran partenza delle biancorosse nel quarto set, subito avanti 5-0 con due ace di Kapralova. Le Gatte continuano a premere sull'acceleratore, 6-2 e 9-4. Sul 12-6 inizia la rimonta delle ospiti, trascinate da Nemeth colmano il gap, 12 pari e allungano fino al 12-16. Ancora qualche momento di confusione nel campo delle biancorosse, coach Pintus chiama in causa Savon, Brambilla e Bakodimou, 5 i suoi punti in questo momento cruciale, e inizia la rimonta delle Gatte, da 14-18 a 18 pari prima e 21-19 poi. Altalena di emozioni sul finale di set e poi è Cuneo a chiudere 25-22. MPV dell'incontro Sara Panetoni: sua una grande prestazione in difesa e ricezione.

Ancora una volta dunque le Gatte hanno regalato ai propri tifosi una grande vittoria, una bella prestazione corale: 10 punti per Martinez, 14 per Polder di cui 5 muri, 9 per Cecconello con 3 muri, Bjelica con 11, Bakodimou 5, Signorile 4, Kapralova 20 e Savon 3. Sara Panetoni, premiata MVP, ha chiuso la gara 68% di ricezione positiva e il 36% di perfetta.

Il prossimo weekend le Gatte riposeranno per le finali di Coppa Italia Frecciarossa. Il loro prossimo appuntamento sarà dunque mercoledì 12 febbraio quando le biancorosse saranno in trasferta a Busto per affrontare le Farfalle della Eurotek Yuba Busto Arstizio.

IL MATCH IN PILLOLE

Sestetto Cuneo: Signorile in regia opposta a Bjelica, al centro Cecconello e Polder, in banda Martinez e Kapralova, libero Panetoni.

Sestetto Perugia: alzatrice Ricci in diagonale con Nemeth, al centro Cekulaev e Bartolini, in banda Traballi e Gardini, libero Siressi.

PRIMO SET

Apre la partita Ricci al servizio e subito Traballi a segno, 0-1. Vincente il primo tempo di Cecconello, seguito da Bjelica: 2-1. Out Cecconello al servizio, parità. Ancora Bjelica in attacco, 3-2. Bartolini in 7 e Gardini, 3-4. Scambio combattuto e Gardini out, 4 pari. Ace di Martinez, 5-4. Nemeth in mezzo al muro, 5 pari. Out Kapralova, 5-6. Polder in fast, di nuovo parità. Nemeth in pipe, Perugia a +1. Mani out vincente di Kapralova, parità. Traballi sulle mani del muro, 7-8. Muro su Cecconello, primo break Perugia. Errore al servizio Perugia e Nemeth a segno, 8-10. Martinez sulle mani del muro, 9-10. Traballi vincente in mani out, 9-11. A segno Bjelica contro il muro, 10-11. Errore Nemeth: si torna in parità. Confusione nel campo di Perugia, ne approfitta Bjelica, 12-11. Bjelica murata, ancora parità. Martinez a segno in diagonale, 13-12. Errore Gardini, primo break Cuneo, 14-12. Errore Bjelica e Nemeth, 15-13. Sbaglia Kapralova in attacco, 15-14. Mani out vincente di Kapralova, 16-14. Ace di Signorile, Gatte a +3, entra Recchia per Gardini. Murata Traballi, 18-14 e primo time out Perugia. Fast a segno di Cekulaev e sbaglia Bjelica in attacco: 18-16, Perugia a -2. Mani out vincente di Kapralova, 19-16. Ace Kapralova, 20-16. Nemeth da seconda linea, 20-17. Kapralova da seconda linea, 21-17. Out Cecconello al servizio, 21-18 e rientra Gardini. Errore Nemeth in parallela, 22-18 e secondo time out Perugia. Subito a segno Nemeth, 22-19. Mani out vincente di Martinez, 23-19. Muro vincente di Signorile, 24-19, si chiama il check sull’invasione: punto confermato Cuneo. La chiude Polder a muro su Gardini, 25-19. Best scorer Kapralova con 5 punti, stessi punti per Nemeth tra le fila di Perugia.

SECONDO SET

Formazioni confermate nel secondo set. Subito a segno Nemeth seguita da Kapralova, parità. Nemeth vincente in pallonetto. Errore di Bartolini al servizio, 2 pari. Grande diagonale di Gardini, 2-3. Martinez vincente sulle mani alte del muro seguita da Kapralova in pipe, 4-3. Errore di Bjelica al servizio, 4 pari. Traballi in mezzo al muro, 4-5. Ancora Traballi vincente sulle mani alte del muro, 4-6 e primo break Perugia. Out Cekulaev, 5-6. Kapralova vincente dopo una grande difesa di Panetoni, parità. Ace Martinez, 7-6. Invasione Perugia a muro, break Cuneo, 8-6. Contrasto sotto rete vinto da Perugia, 8-7. Sull’antenna la fast di Polder, parità. Subito a segno Polder in fast, 9-8. Vincente Kapralova 10-8. Nemeth a pallonetto, 10-9. Errore Bjelica da seconda linea, si torna in parità. Kapralova vincente contro il muro, 11-10. Nemeth trova il muro, 11 pari. Out il primo tempo di Cecconello, 11-12. Errore Traballi al servizio e sbaglia anche Kapralova: 12-13. Muro in di Perugia su Bjelica, break Perugia. Mani out di Martinez, 13-14. Out Bjelica, 13-15. Out Martinez, 13-16 e time out di coach Pintus. Martinez in mezzo al muro, 14-16. Cekulaev in fast, 14-17. Bjelica da seconda linea, 15-17. Murata di Polder su Nemeth, 16-17, Gatte a -1. Sbaglia al servizio Martinez e a segno Traballi, 16-19. Nemeth a segno e doppio cambio Cuneo con Savon e Camera per Signorile e Bjelica, 16-20. Out il servizio di Perugia, 17-20. Imprecisione Perugia, 18-20. Murata Kapralova, 18-21. Ancora murata Kapralova e secondo time out Cuneo, 18-22. Savon in mezzo al muro, 19-22 e Pintus chiude il doppio cambio. Nemeth a segno in diagonale stretta, entra Anchante a servire per Bartolini. Out Cecconello in primo tempo, si chiede il check per il tocco a muro, confermata la decisione arbitrale, 19-24. Bjelica in mezzo al muro, 20-24 entra Brambilla per servire al posto di Cecconello. Out la spin di Brambilla, 20-25. Best scorer Nemeth con 7 punti.

TERZO SET

Subito a segno Bjelica contro il muro di Perugia, 1-0. Nemeth doppiamente a segno e muro di Perugia su Martinez, 1-3. Ancora Nemeth in mezzo al muro, 1-4. Errore di Traballi al servizio, 2-4. Ace di Bjelica, punto Perugia e muro vincente: 3-6. Serve Polder in fast per sbloccare Cuneo, 4-6. Mani out di Gardini, 4-7. Out Nemeth al servizio, 5-7. Nemeth in pipe, 5-8. Cekulaev vincente a pallonetto in fast, 5-9. Murata Bjelica e time out Cuneo. Kapralova sblocca Cuneo, 6-10. Ancora Kapralova in mani out, 7-10. Ancora Kapralova in pallonetto, 8-10. Out la fast di Cekulaev, 9-10, e time out Perugia. Sbaglia Polder in fast, 9-11. Traballi mura la fast di Bjelica, 9-12. In rete il servizio di Cekulaev, 10-12. Muro di Cecconello su Nemeth, 11-12, Gatte a -1. Invasione di Martinez sotto rete, 11-13. Cecconello a segno in primo tempo, 12-13. Muro out di Perugia, parità. Nemeth da seconda linea, 13-14. Mani out di Bjelica, 14 pari. Out la diagonale stretta di Nemeth, Cuneo avanti. Sbaglia Bjelica al servizio, 15 pari. Gardini sulle mani del muro, 15-16. Pallonetto vincente di Martinez, 16 pari. Fast vincente di Polder sulle mani del muro, 17-16 e time out Perugia. Palla portata di Bartolini, 18-16 e subito a segno Nemeth, 18-17. Vincente la fast di Polder, 19-17. Ace di Polder, 20-17. Sbaglia Kapralova in attacco, 20-18. Vincente Kapralova in mezzo al muro, 21-18 e entra Recchia per Gardini. Pallonetto di Cekulaev vincente, 21-19. Ancora Kapralova in diagonale, 22-19 ed entra Brambilla a servire per la russa. Murata Martinez, 22-20. Mani out di Martinez, 23-20. Ace Cecconello, 24-20. Out Cuneo, poi Nemeth murata, 25-21. Best scorer ancora Nemeth con 6 punti, per Cuneo Kapralova e Polder con 5 punti.

QUARTO SET

Muro Cuneo, 1-0. A segno Kapralova in pipe, 2-0. Bjelica a segno, 3-0. Ace di Kapralova e subito time out Perugia. Ancora ace Kapralova, 5-0. Serve un grande attacco di Nemeth per sbloccare Perugia, 5-1. Invasione per Perugia, 6-1. Gardini passa in diagonale, 6-2. Muro vincente di Polder, 7-2. Mani out vincente di Perugia, 7-3. Martinez murata, 7-4. Out il servizio di Gardini, 8-4. Punto di Kapralova, 9-4 e cambio in regia per Perugia. Traballi a segno, 9-5. Polder a segno in fast subito seguita da Traballi, 10-6. Ancora Kapralova a segno, 11-6. Muro di Cecconello su Nemeth, 12-6 e time out Perugia. Nemeth a segno, 12-7. Contrasto vinto da Perugia, 12-8. Murata Kapralova, 12-9. Ancora Nemeth a segno sulle mani alte del muro, 12-10. Attacco vincente di Perguia e Martinez murata, 12 pari. Ancora Nemeth, 12-13. Imprecisione di Signorile, 12-14 e break Perugia. Sette vincente di Perugia, 12-15, entra Brambilla per Kapralova. Gardini a segno, 12-16, entra Savon per Bjelica. Serve Savon per sbloccare Cuneo, 13-16. Errore di Brambilla al servizio, 13-17 entra Bakodimou per Martinez. Punto Perugia, 13-18. Cecconello in primo tempo, 14-18. Grande attacco di Bakodimou, 15-18. Ancora Bakodimou forte contro il muro, 16-18. Muro di Polder, 17-18. Ancora Bakodimou contro le mani del muro, 18 pari. Polder in primo tempo, 19-18. Difesa out di Cecconello, parità. Bakodimou in mezzo al muro, 20-19. Ace Savon e Nemeth da seconda linea, 21-20. Ancora Bakodimou, 22-20. Sbaglia Bakodimou, 22-21. Polder in fast 23-21. Attacco di seconda di Anchante, subito seguita da Signorile, 24-22. Contrasto sotto rete vinto da Cuneo, si chiama il check ma l'arbitro da contesa. Si ripete, Cecconello sotto rete la chiude 25-22.