Volley A1F. Una grande Cuneo supera Perugia per 3-1: la gioia in campo e sugli spalti [FOTOGALLERY]

Ottava giornata di ritorno e grande vittoria per le Gatte della Honda Olivero Cuneo, che davanti al proprio pubblico hanno superato la Bartoccini-MC Restauri Perugia con un convincente 3-1. Quattro set emozionanti, in cui le biancorosse allenate da Lorenzo Pintus hanno offerto una prestazione corale di alto livello, riuscendo così a superare anche i momenti di difficoltà in cui le ospiti sembravano prevalere.

Le Gatte hanno dato spettacolo sfoderando una grande pallavolo, con grandi azioni e scambi che hanno scaldato il pubblico numeroso accorso a San Rocco Castagnaretta per supportare le ragazze di Cuneo.

Una performance che ha fatto battere forte il cuore dei tifosi. Riviviamo la serata attraverso le immagini del nostro Mattia Benozzi.