Volley A2/F: La Bam Mondovì chiude la regular season ospitando il Castelfranco Pisa

Vincere per rendere ufficiale il rientro nella corsa salvezza. E' questo l'obiettivo della Bam Mondovì, che questo pomeriggio alle 17 riceverà al PalaManera la visita dell'Fgl-Zuma Castelfranco Pisa di coach Marco Bracci. Dopo la netta vittoria ottenuta in trasferta sette giorni fa sul campo dell'Imola (0-3), le pumine oggi chiuderanno gli impegni della regular season con la consapevolezza che in palio ci sono punti fondamentali per il proprio futuro.

Presentarsi alla Pool Salvezza in doppia cifra, infatti, renderebbe concrete e credibili le aspirazioni di permanenza di Lancini e compagne. Contro la formazione toscana, che fino a questo momento in campionato ha avuto un cammino apprezzabile, non sarà di certo una passeggiata. Il Castelfranco in Piemonte cercherà di ottenere la sua quarta vittoria in trasferta della stagione dopo aver battuto Costa Volpino (2-3), Casalmaggiore (1-3) e Imola (0-3).

Un match che riporterà al PalaManera due ex pumine molto amate come il libero Veronica Bisconti e la centrale Alessandra Colzi. In casa Puma dovrebbe essere confermato il sestetto base visto contro la Clai Imola, anche se appare probabile un maggiore utilizzo della schiacciatrice canadese Melissa Langegger. Nella gara disputata all'andata ad aggiudicarsi la vittoria è stato il Castelfranco per 3-1.

Da ricordare che sarà possibile accedere gratuitamente al PalaManera presentando il tagliando cartaceo presente sull'ultimo numero de "L'Unione Monregalese". Arbitri designati per questo incontro sono Roberto Russo (Genova) e Gianclaudio Bosica (Atri). Al PalaManera il fischio d'inizio è fissato per questo pomeriggio alle ore 17.