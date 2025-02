Volley, Serie D: ko che brucia per il Mercatò Alba

Serata da dimenticare per la Serie D, che a Villar Perosa cercava il sorpasso in classifica su Val Chisone, ma esce dal campo con un secco 3-1 che bissa il KO dell’andata, al termine di una gara con pochi squilli.

Coach Oliva schiera Dellapiana palleggiatore con Bianco opposto, Morengo e Pilzer schiacciatori, Rocca e Favaretto al centro con Mongioi libero.

Inizio sprint della Mercatò, che sbaglia meno e passa bene in diagonale con Morengo, trovando subito un buon vantaggio (1-5). Sul 2-8 coach Manna è costretto a chiedere time-out, con il gioco saldamente nella mani di Alba. Al rientro qualcosa si inceppa: due ace consecutivi tolgono certezze alla nostra ricezione, Val Chisone puo’ contrattaccare con facilità e pareggia a quota 9. Bianco viene murato e i campanelli d’allarme sono troppi, time-out per coach Oliva (10-9). Da qui in avanti perdiamo il contatto con l’avversario, che puo’ aumentare il vantaggio senza incontrare grossi ostacoli; la Mercatò prova tutte le carte a disposizione, entrano nell’ordine Mastrocola, De Vita, Sobrero e Varagnolo, ma chiudiamo il parziale con un eloquente 25-14, che considerando il vantaggio iniziale rende l’idea della differenza in campo.

Secondo set con la stessa formazione, Val Chisone mura e difende bene in avvio e si porta subito avanti 3-0, ma rientriamo 4-4 con un bel muro in singolo di Bianco. Set equilibrato, Rocca stoppa il centrale avversario (9-8), poi un break dei padroni di casa crea lo strappo che costringe la Mercatò al time-out (14-10). Non è una bella fase di set, condita da diversi errori che ci permettono di rientrare nel punteggio, fino a trovare la parità a quota 18 su attacco fuori dell’opposto avversario, time-out Val Chisone. L’equilibrio prosegue fino a quota 20, poi due falli in palleggio consecutivi ci riportano sotto, time-out per coach Oliva sul 23-20, rientriamo tirando fuori una diagonale, dentro De Vita, Sobrero e Mastrocola, ma il cambio palla non arriva, invasione per chiudere un frangente horror, dal 21-20 commettiamo 4 errori consecutivi che regalano il set agli avversari.

Terzo set con le squadre a braccetto in avvio, bene Rocca dal centro per il 6 pari, poi Bianco colpisce da seconda linea per il vantaggio, 8-9. Dopo due set finalmente riusciamo ad andare a terra con più regolarità, specialmente con Morengo e Bianco, ma Val Chisone a muro è un cliente scomodo, ci stoppano due volte e si riportano avanti 13-12, per poi trovare un ace, time-out Mercatò. Dentro Sobrero per Pilzer (16-13), troviamo un bel break lavorando bene a muro, e superiamo gli avversari 16-18, mantenendo il margine con un ace di Sobrero, 18-20, time-out per coach Manna. Finale teso, avanti 21-23, prendiamo un break che vale il matchball, scambio lungo in cui vengono difesi tutti i nostri attacchi ma alla fine è proprio un attacco in rete avversario che riporta tutto in parità a quota 24. E’ Bianco a farsi carico dell’attacco albese in questo frangente, e a lui vanno i palloni che scottano, con l’opposto che risponde bene (26-27), e mettendo a terra 4 attacchi consecutivi, tra cui il mani fuori che chiude il set (29-31).

Coach Oliva conferma la formazione vincente anche nel quarto set, con la speranza che la squadra si sia sbloccata, ma l’approccio è pessimo, una ricezione difettosa e attacchi poco incisivi consentono a Val Chisone di scappare subito sull’8-2, time-out per gli albesi. Facciamo molta fatica a mettere palla a terra, Bianco viene murato da zona 4 e scivoliamo a -8 (13-5), compromettendo di fatto il set. Ancora il muro di Val Chisone e sembriamo aver mollato (16-5), gli avversari si rilassano e un turno al servizio di Sobrero ci riporta a -6 (19-13), ma non abbiamo i mezzi per andare a riprenderli, con i padroni di casa che chiudono 25-16 su un attacco fuori di Morengo.

Brutta partita, con un primo e un quarto set non giocati e un finale di secondo set condito da troppo errori, troppo poco per pensare di fare risultato. Anche la classifica piange, con Val Chisone che scappa così a +4, e i 3 punti di Sant’Anna ci fanno scivolare al penultimo posto in compagnia proprio di Sant’Anna. Serve fare risultato al più presto, prossima settimana si torna al PalaLanghe contro Lasalliano, avanti di soli 4 punti, ma la prestazione dovrà essere diversa da quella vista ieri.

Mercatò Alba: Mercatò Alba: Bianco, Dellapiana, De Vita, Favaretto, Mastrocola R., Mastrocola T., Mongioi (L1), Morengo, Pilzer, Rocca, Sobrero, Varagnolo (K), Zuccaro (L2). Coach: Oliva, Torrengo.

Rabino Sport Val Chisone 3-1 Mercatò Alba (25-14, 25-20, 29-31, 25-16)