Volley Femminile - Ecco le classifiche iniziali delle due Pool; La Bam Mondovì a caccia della salvezza dall'8^ posizione

Con la 18^ giornata di Regular Season si è chiusa la prima fase del Campionato di Volley Femminile di serie A2. Ora le 20 squadre si ritroveranno nelle due Pool, Promozione e Salvezza, anche se prima l'attenzione sarà rivolta al week-end di Coppa Italia, in programma l'8 e 9 febbraio a Bologna.

Per la Bam Mondovì la salvezza passerà dal confronto con le cinque squadre del girone B: Offanengo, Hermaea Olbia, Albese Como, Concorezzo e Tenaglia Abruzzo. Le pumine affronteranno queste formazioni in casa e fuori casa. Al termine delle dieci partite di Pool si stabilirà la graduatoria definitiva, con le ultime quattro formazioni che vedranno aprirsi le porte della retrocessione in B1.

Al termine della Pool Promozione, invece, la prima in classifica sarà promossa direttamente in A1, mentre le squadre dalla 2^ alla 5^ posizione entreranno nella griglia dei Play-off, per la terza e ultima fase, che decreterà l'ultima promozione in A1. Ecco le classifiche di partenza delle due Pool:

LA CLASSIFICA DI POOL PROMOZIONE

1 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 46 2 FUTURA BUSTO ARSIZIO 43 3 AKADEMIA MESSINA 42 4 CBF MACERATA 42 5 ITAS TRENTINO 38 6 MILLENIUM BRESCIA 32 7 ESPERIA CREMONA 32 8 ALTAFRATTE PADOVA 31 9 NARCONON MELENDUGNO 31 10 CBL COSTA VOLPINO 29

LA CLASSIFICA DI POOL SALVEZZA