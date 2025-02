Successo per le staffette dell'Atletica Roata Chiusani al Granda Cross di Cuneo

La 4ª edizione dell’XCN Granda Cross, in scena a Cuneo ieri 2 febbraio nella splendida cornice cittadina del Parco Parri, conferma il successo delle edizioni precedenti, avvalorato dai numeri in continua crescita che quest'anno ha sfiorato le 1.200 presenze.

La giornata di gare, organizzata da Atletica Roata Chiusani in collaborazione con Atletica Sprint Morozzo, valida per l’assegnazione dei titoli regionali e provinciali di "staffetta di cross" per tutte le categorie Fidal, 3a prova del Trofeo Piemonte Cross Giovanile e 2° prova Trofeo Piemonte Assoluti, ha ottenuto un forte riscontro a livello di partecipazione.

L’ottima regia dell’Atletica Roata Chiusani, presente in massa con i propri atleti a coprire tutte le categorie in gara, ha scandito il susseguirsi delle prove per le formazioni staffette Ragazzi/e , Cadetti/e Assoluti e Master e le partecipatissime batterie individuali degli Esordienti.

Per l’Atletica Roata Chiusani titolo regionale e provinciale SM40 per la formazione composta da Danilo Brustolon, Enrico Aimar, Luca Massimino e Davide Martina nella prova Master 4x2000m

Doppio titolo SM55 anche per la staffetta di Guido Castellino, Luca Laratore, Luca Rabbia e Carmine Matarazzo,

Titolo Provinciale SF50 per la staffetta femminile con Elena Baudena, Silvia Di Salvo, Silvana Pecollo e Cinzia Tomatis.

Grande soddisfazione per il team del presidente Luca Massimino, sia per i riscontri più che positivi sulla riuscita della manifestazione sia per le ottime prove degli atleti roatesi, ben piazzati nelle classifiche di tutte le prove.

Particolarmente apprezzato il ringraziamento giunto al Direttivo per l’ottimo svolgimento dell’evento da parte di Clelia Zola, presidente Fidal Piemonte.

In rappresentanza del Comune, sono intervenuti gli assessori Cristina Clerico e Andrea Girard, Franco Arese, campione europeo 1500, Mauro Gavinelli, consigliere FIDAL Piemonte. Graziano Giordanengo, vice presidente FIDAL Piemonte, Mirco Grillo, presidente FIDAL Cuneo e Giuseppe Delfino, presidente di CERNEA. La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Cuneo.

Un particolare ringraziamento a tutti i volontari, simpatizzanti e sostenitori che hanno contribuito all’ottima riuscita della manifestazione.