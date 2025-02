Alla scuola dell'infanzia di Diano d'Alba speciale lezione di cucina con Andy Luotto

Lezione speciale alla scuola dell'infanzia di Valle Talloria a Diano d'Alba.

Questa mattina, lunedì 3 febbraio, gli alunni hanno preso parte a una lezione di cucina con Andy Luotto, all'interno dei progetti dell'anno scolastico in corso che è dedicato all'alimentazione.

"In questo periodo - spiegano le maestre - stiamo stimolando i bambini a riflettere sull’importanza di non sprecare il cibo, in modo particolare il pane. Al riguardo questa mattina è stata organizzata un’esperienza di cucina con Andy Luotto; i bambini hanno cucinato insieme a lui il budino di pane dolce".