Cfp, riapre lo sportello per richiedere i buoni formazione della Regione Piemonte

Buone notizie per chi desidera investire nella propria formazione: riapre finalmente lo sportello per richiedere i buoni formazione della Regione Piemonte, un’opportunità unica per accedere ai corsi di formazione con una copertura del costo totale che va dal 70% al 100%.

Se fino alla scorsa edizione i buoni erano riservati solo a dipendenti e tirocinanti, da quest’anno potranno farne richiesta anche i titolari d’impresa e i coadiuvanti. Un cambiamento significativo che amplia le possibilità di aggiornamento professionale a tutte le categorie di lavoratori

I corsi disponibili sono molti e diversificati e si svolgeranno nelle sedi di Mondovì, Ceva e Fossano del Cfpcemon

Ecco l’elenco dei corsi disponibili:

Mondovì

Tecniche di contabilità avanzata

Elementi di programmazione robotica

Prodotti da forno e finger food

Elementi di pasticceria

Cucina base

Elementi di programmazione macchine utensili

Ceva

Tecniche di PNL

Tecniche di saldatura

Elementi di progettazione e gestione fondi locali e nazionali

Elementi di promozione e marketing dell'ospitalità turistica

Fossano

Elementi di automazione industriale PLC

Tecniche di comunicazione - Public speaking

Tecniche di inclusione scolastica

Visita il sito: https://cfpcemon.it/focus/scopri-i-corsi-finanziati-fino-al-100-richiedi-il-tuo-buono-formazione-entro-il-28-febbraio

Come richiedere i buoni?

Lo sportello sarà attivo dal 17 al 28 febbraio ma consigliamo chi desidera accedere ai corsi di contattare subito gli uffici accoglienza poiché per ogni corso sono disponibili solo 14 posti che verranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle domande di iscrizione.

Un’occasione da non perdere per chi vuole migliorare le proprie competenze e restare competitivo nel mondo del lavoro!

Scopri tutti i dettagli sul sito www.cfpcemon.it