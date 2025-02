Cuneo: l'amministrazione comunale ha consegnato una copia della Costituzione ai neo diciottenni

Quasi 200 neo diciottenni (nati nelle annualità 2006 e 2007 ) residenti nel territorio comunale hanno partecipato venerdì 31 gennaio alla cerimonia di consegna della Costituzione organizzata dall'amministrazione comunale in Sala San Giovanni.

All’incontro hanno preso parte, oltre alla sindaca Patrizia Manassero e all’assessora comunale alle Politiche Giovanili Cristina Clerico, anche un ospite d'eccezione come il Dott. Gianluca Guida, Direttore del Carcere minorile di Nisida (Napoli), il personale dello sportello Informagiovani e dello sportello Europe Direct Cuneo, che ha consegnato una copia della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, e la presidentessa AVIS Cuneo Rosina De Luca, che ha illustrato ai presenti l’importanza della donazione del sangue.

“Vedere la sala piena di ragazze e ragazzi - dichiara la sindaca Patrizia Manassero - è stato un bel segnale. Essere cittadini attivi significa non solo godere dei diritti, ma anche adempiere ai doveri verso la nostra comunità: ho augurato loro di riuscire a realizzare almeno due sogni, uno personale e uno collettivo. Penso infatti che mettersi a disposizione per gli altri sia importante: per questo, oltre alle attività dello Sportello Europe Direct, durante l’incontro sono state presentate anche le attività della Servizio Civile Universale, dell’AVIS e della Consulta giovanile”.

"Promuovere politiche per i giovani - prosegue l’assessora alle Politiche Giovanili Cristina Clerico - significa anche e soprattutto ascoltarli e supportarli nella loro crescita quali cittadini attivi perché siano protagonisti delle nostre comunità e possano, ciascuno secondo le sue aspirazioni e inclinazioni, innescare meccanismi che migliorino il mondo complesso e spesso generatore di ansia che ci e li circonda. La consegna delle Costituzioni è un simbolo che si inserisce in questo percorso, un momento di festosa riflessione sul ruolo di ciascuno di noi nella collettività"

Per coloro che non hanno potuto partecipare alla cerimonia di consegna, è prevista la possibilità di ritirarne una copia presso l’Informagiovani di Cuneo (in Via Santa Maria n. 1) durante le ore di apertura dell’Ufficio: dal lunedì al giovedì 8.30 - 12.00 e al pomeriggio su appuntamento, venerdì 8.30 -12