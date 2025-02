"La Passeggiata dei Fiocchi Rossi": domenica 9 febbraio appuntamento al Canile Rifugio 281 di San Michele Mondovì

Il Canile Rifugio 281 di San Michele Mondovì è felice di invitarvi alla Passeggiata dei Fiocchi Rossi, un evento speciale dedicato all’amore tra uomo e cane, che si terrà il 9 febbraio alle ore 14, con partenza dalla sede del rifugio in Via San Paolo 2/a.

Un’esperienza unica, educativa e magica: la Passeggiata dei Fiocchi Rossi non è una semplice camminata, ma un’occasione per dedicare tempo di qualità al proprio cane o per condividere questa esperienza con uno dei cani ospitati dal rifugio. L’evento è pensato per celebrare il legame profondo con i nostri amici a quattro zampe, riscoprendo il valore di una relazione fatta di rispetto, empatia e condivisione.

Durante il percorso, della durata di circa un’ora, saranno allestite diverse tappe interattive, dove i partecipanti potranno vivere momenti speciali con il proprio cane, imparando un nuovo modo di stare insieme. Si consiglia di indossare scarpe comode per godere al meglio di questa esperienza e di utilizzare guinzagli di almeno tre metri.

Al termine della passeggiata, tutti si ritroveranno presso il Canile Rifugio 281, dove verrà offerta una dolce merenda con torte, dolcetti e tè caldo in tema San Valentino. Per l’occasione sarà anche aperto il bazar solidale, un’ottima opportunità per sostenere le attività del canile e contribuire al benessere degli animali ospitati.

L’evento è aperto a tutti: sia a chi vuole partecipare con il proprio cane, sia a chi desidera fare questa esperienza con uno degli animali del rifugio, regalando loro un momento di gioia e attenzione.

Non perdete questa occasione per celebrare l’amore più puro e autentico: quello fra uomo e cane.