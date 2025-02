Mondovì, un lettore sulla raccolta rifiuti: "Che fine ha fatto l'app my Proteo?"

Gentile direttore,

che fine ha fatto l'APP My Proteo?



Sul calendario 2025 (stampato su un solo lato), rispetto al 2024, scompare il codice QR utile per installare l'app myproteo che non è più presente sul playstore Android. Tuttavia, ma solo per chi utilizza Iphone, è ancora presente e scaricabile da IOS. Una scelta singolare.

In ultimo, a seguito di ripetute consultazioni dell'app già installata, il risultato è sempre il medesimo: nessun conferimento.

Quindi l'app non funziona?

Il numero verde, consultato telefonicamente, riferisce che l'app è in aggiornamento. È forse un segnale che anticipa che verrà dismessa?



L'app è uno strumento prezioso, orienta l'utente al corretto e puntuale conferimento, a condizione che funzioni bene, ma non è questo il nostro caso.

Si torna alla carta?

Grazie

Un cittadino monregalese

Segnaliamo che si è chiuso il 15 gennaio il bando di gara per l’appalto della nuova raccolta rifiuti sul territorio del Comune di Mondovì e sono in corso in queste settimane le procedure che porteranno alla pubblicazione dell'esito.

Fino al mese di giugno 2025 a gestire il servizio sarà Proteo e il calendario della raccolta rifiuti, al momento in distribuzione presso l'ecosportello o disponibile in formato digitale sul sito del Comune o della ditta, risulta quindi disponibile solo fino a tale data.