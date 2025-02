Uno sparo lo colpì mentre era al volante: fu la vendetta per un tradimento? Ventinovenne a processo per tentato omicidio Il colpo venne esploso dal conducente di un furgone che affiancò la sua Ford in una strada di Manta. La vittima: "Mi fece giurare in ch

Anche nell’ anno scolastico, il gruppo intercomunale AIDO di Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po, insieme all’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), ai gruppi di donatori di sangue dell’ADAS di Barge, Sanfront e Paesana, del GASM di Revello e della FIDAS di Bagnolo Piemonte, organizzeranno incontri formativi con gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Bagnolo, Barge, Revello, Sanfront e Paesana.

Gli incontri hanno l'obiettivo di incentivare la cultura del dono e sensibilizzare i ragazzi alla possibilità di diventare donatori di sangue, midollo osseo, organi, tessuti e cellule una volta raggiunta la maggiore età. Dal 1992, il gruppo AIDO porta avanti questa missione nelle scuole del territorio, incontrando negli anni oltre 8.000 giovani studenti. Quest’anno, saranno 243 gli alunni coinvolti nel progetto.

Il programma ‘Oggi a scuola imparo a Donare’ è frutto della collaborazione tra le diverse associazioni del dono, nell’ottica di promuovere la solidarietà e rendere i cittadini consapevoli dell’importanza della donazione. L’obiettivo principale è informare i giovani affinché possano compiere una scelta consapevole e contribuire a salvare vite.

“Un ringraziamento particolare - dicono i referenti del progetto - va ai dirigenti scolastici e ai docenti che, con grande disponibilità, permettono di inserire questi incontri nelle attività didattiche. Il primo incontro sarà tenuto dal medico Dario Ferrero, che fornirà approfondimenti medico-scientifici sulla donazione”.

Il secondo incontro vedrà la partecipazione di trapiantati di organi (rene, fegato, cuore, polmoni, cornee), trapiantati e donatori di midollo osseo e donatori di sangue, che porteranno le loro toccanti testimonianze di rinascita e solidarietà.

Il ciclo di incontri, dieci in totale, inizierà il 7 febbraio e terminerà il 7 marzo. Al termine, gli studenti saranno invitati a elaborare disegni, poesie, ricerche, presentazioni video o oggetti artistici sul tema della donazione. I lavori più significativi saranno premiati a fine anno scolastico.

Parallelamente, il gruppo AIDO e le altre associazioni del dono sono impegnate nel progetto "Porgi una mano, qualcuno ha bisogno di te", rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori della provincia di Cuneo. Coordinato dal Centro Servizi per il Volontariato (CSV) di Cuneo, con la collaborazione di medici dell’ASL CN1 e ASL CN2 e del coordinamento regionale Piemonte/Valle d’Aosta per le donazioni e i prelievi di organi, il progetto fornisce ai giovani maggiorenni le informazioni necessarie per compiere una scelta consapevole in merito alla donazione.

Secondo il report del Centro Nazionale Trapianti, nel 2024 si è registrato un aumento delle donazioni di organi e tessuti (+2,7%) e dei trapianti eseguiti (+5,1%), con 2.110 donazioni effettive e 4.692 trapianti realizzati. Tuttavia, il tasso di opposizione alla donazione resta un problema significativo: nelle rianimazioni è sceso al 29,3%, ma il numero di opposizioni espresse al momento del rilascio della carta d’identità elettronica è aumentato, con solo il 63,7% delle dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione nel 2024, rispetto al 68,5% del 2023.

Per ridurre le lunghe liste d’attesa dei trapianti, che attualmente contano quasi 8.000 persone con tempi di attesa fino a tre anni per il trapianto di rene, è fondamentale potenziare la rete sanitaria e il volontariato. AIDO, con oltre 50 anni di attività dalla sua fondazione nel 1973 a Bergamo, continuerà il suo impegno per diffondere la cultura del dono.

"Il nostro obiettivo – spiega Bruno Vottero, presidente del gruppo intercomunale AIDO di Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po – è innanzitutto culturale, perché il ‘sì’ alla donazione deve essere una scelta consapevole, da effettuare in vita. Con AIDO è possibile esprimere il consenso alla donazione sia in modalità classica olografa sia online, senza dimenticare la possibilità di farlo durante il rinnovo della carta d’identità in comune. Sul nostro sito www.aido.it e sulla nostra app è inoltre attiva la funzione ‘Digital AIDO’, che consente di esprimere la propria volontà 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, con un semplice click da PC o smartphone".