Vicoforte, Comune e Associazioni lavorano per il calendario delle manifestazioni 2025

Martedì scorso il Sindaco e gli assessori hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni Vicesi e dell’Amministrazione del Santuario ed il Parroco, per mettere a reciproca conoscenza tutte le iniziative di vario genere (istituzionali, religiose, culturali e ricreative) che ciascuno prevede di organizzare nel 2025.

Per alcune di esse sono già previste date precise, mentre per altre sono ancora in corso riflessioni organizzative che, anche grazie al confronto effettuato in questa sede, potranno essere meglio definite. Entro la fine del mese di febbraio sarà indetta una nuova riunione che consentirà di predisporre un calendario concordato il quale, ancorché suscettibile di integrazioni, farà da guida per le manifestazioni ed i numerosi eventi Vicesi del 2025.

"Obiettivo di queste riunioni - commenta il sindaco Gian Pietro Gasco - è concordare date ed eventi evitando, laddove possibile, sovrapposizioni che, se inevitabili, devono essere opportunamente gestite. Importante è anche promuovere la collaborazione di tutti per organizzare al meglio ed in sicurezza le diverse iniziative".