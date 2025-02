Caraglio: si è spenta Giuliana Molinengo, già vicepreside del liceo classico "Silvio Pellico"

Si è spenta, all'età di 85 anni, Giuliana Molinengo, ex insegnante di matematica del liceo classico Silvio Pellico di Cuneo, dove ha anche ricoperto la carica di vicepreside.

Originaria di Caraglio, era ricoverata alla Casa di Riposo San Giuseppe per problemi di salute. Lascia i nipoti Giussy con Samantha, Emanuela con Roberto, la cognata Rosy, i pronipoti Filippo e Gabriele.

Giuliana Molinengo, che aveva anche insegnato all' Itis Delpozzo di Cuneo, è ricordata con affetto da ex allievi e colleghi, i quali hanno avuto modo di conoscere ed apprezzare il suo grande amore per la matematica.

I funerali si sono svolti nella mattina odierna, lunedì 3 febbraio, presso la parrocchiale di Caraglio.