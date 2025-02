Dal 33% al 65%: AI nell’HR per la crescita digitale dell’azienda

La crescita dell’adozione dell’AI nel mondo aziendale segna un cambiamento epocale: dal 33% del 2023 al 65% del 2024, un incremento impressionante. Le Risorse Umane si trovano al centro di questa rivoluzione, come dimostra il McKinsey 2024 Global Survey on AI, citato nella ricerca di TeamSystem “Com’è cambiato e come sta cambiando il ruolo dell’HR”.

HR e AI: insieme per innovare il futuro

L’impiego dell’intelligenza artificiale nel settore HR non si limita alla semplice automazione di attività operative, ma introduce strumenti predittivi in grado di migliorare la gestione dei talenti, contrastare il turnover e ridurre i bias nei processi di selezione.

“Grazie ai big data, oggi possiamo anticipare tendenze e fenomeni complessi, semplificando il lavoro e rendendo più umane le relazioni in azienda”, osserva Donatella Isaia, Group Chief People & Culture Officer di TeamSystem, azienda leader nelle soluzioni digitali.

Un cambio di prospettiva nella gestione HR

Liberati dalle attività amministrative grazie all’AI, i professionisti HR possono concentrarsi su aspetti fondamentali come empatia, ascolto e inclusività negli ambienti di lavoro.

Come sottolinea Isaia: “L’AI non sostituirà mai l’elemento umano: è uno strumento che libera tempo e risorse, permettendo ai professionisti HR di focalizzarsi su interazioni più significative e sull’implementazione di strategie che favoriscano la crescita delle persone”.

TeamSystem: all’avanguardia nella trasformazione digitale

Pioniere nell’innovazione HR, TeamSystem ha creato un ecosistema tecnologico che integra intelligenza artificiale e big data per ottimizzare processi cruciali come recruiting e formazione. Iniziative come il programma “Digital Matters” rafforzano le competenze digitali dei dipendenti, promuovendo un apprendimento continuo.

L’equilibrio tra AI e il fattore umano nel futuro delle HR

La transizione delle Risorse Umane da funzione operativa a fulcro strategico è ormai in atto, sostenuta dall’adozione di tecnologie avanzate. Strumenti innovativi permettono di monitorare il benessere dei dipendenti, migliorare il clima aziendale e ottimizzare la gestione delle risorse, preparando i professionisti HR ad affrontare con successo le sfide future.