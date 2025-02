Meme coin in caduta libera: come i dazi USA stanno influenzando il mercato crypto

Il recente annuncio dei dazi da parte degli Stati Uniti ha scosso profondamente il mercato delle criptovalute, con un impatto devastante sulle meme coin.

Le tariffe imposte su beni importati da Canada, Messico e Cina hanno innescato una reazione a catena, causando una pesante discesa dei principali asset digitali. In particolare, le meme coin, notoriamente sensibili alle fluttuazioni del sentiment di mercato, hanno registrato perdite drammatiche.

Il Bitcoin, da parte sua, è scivolato sotto i $100.000. In questo articolo analizziamo come i dazi USA stiano influenzando l'andamento di queste criptovalute ad alta volatilità e quali alternative tenere d’occhio per salvare il proprio portafoglio.

Crollo delle meme coin: un mercato volatile sotto l'effetto dei dazi USA

Il mercato delle criptovalute sta vivendo una delle sue fasi più turbolente, con una serie di cali notevoli a seguito dell’annuncio dei dazi USA. A partire da martedì, il governo statunitense ha introdotto una tassa del 25% su beni importati da Canada e Messico e una del 10% su energia e altri prodotti provenienti dalla Cina. Questa mossa ha scatenato reazioni a catena nel mercato, con le meme coin, che sono già notoriamente sensibili alla psicologia degli investitori, subendo un crollo drammatico.

Le meme coin, come Dogwifhat e Bonk, hanno registrato una perdita superiore al 20% nelle ultime 24 ore e del 30% nell'ultima settimana. Coinvolte anche le monete legate a Trump, che hanno registrato perdite significative: la meme coin "Trump" ha perso quasi il 30%, mentre "Melania Coin" è scesa del 38%. Le fluttuazioni hanno reso il mercato ancora più volatile, con alcuni investitori che hanno visto i loro guadagni evaporare in poche ore.

Le perdite non si limitano solo alle meme coin. Il Bitcoin, che aveva recentemente superato la soglia dei $100.000, è scivolato sotto questa cifra, subendo una flessione dell'8% e scendendo fino a $92.000. La seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, Ethereum, ha registrato un calo del 26,53%, raggiungendo i $2.135, il suo più grande calo in quasi quattro anni. Anche Solana e XRP sono state duramente colpite, perdendo rispettivamente il 13% e il 28%.

Il disastro non ha colpito solo le criptovalute più conosciute: anche il mercato DeFi ha subito un duro colpo. Con oltre $310 milioni di liquidazioni in ventiquattr'ore, il mercato è entrato in una spirale discendente. Le posizioni lunghe su ETH, che avevano visto una forte crescita, sono state rapidamente liquidate, disperdendo $400 milioni in un batter d’occhio.

Le preoccupazioni legate alla guerra commerciale e alla reazione dei trader a una possibile instabilità economica globale sembrano aver scatenato questa tempesta. I dazi imposti dagli Stati Uniti sono stati percepiti come un segnale di incertezze globali, con un impatto diretto sul sentiment del mercato delle criptovalute. Il risultato è una serie di perdite che dimostra ancora una volta quanto il mercato delle meme coin possa essere fragile e suscettibile a fattori esterni.

In sintesi, l'annuncio dei dazi USA ha avuto un impatto devastante sulle criptovalute, in particolare sulle meme coin. La situazione sta mettendo alla prova la resilienza degli investitori e costringendo il mercato a fare i conti con una nuova realtà economica. Tuttavia, non mancano opportunità che potrebbero raddrizzare i conti. Ecco le migliori disponibili in prevendita.

Due progetti emergenti su cui puntare nel periodo di calo del mercato delle criptovalute

Nel contesto di un mercato delle criptovalute in forte calo, gli investitori stanno cercando soluzioni alternative con un grande potenziale di crescita. Due progetti emergenti che stanno attirando l'attenzione in questo periodo sono Solaxy ($SOLX) e Wall Street Pepe ($WEPE), che, pur affrontando situazioni di mercato difficili, potrebbero offrire opportunità interessanti.

Solaxy si distingue per la sua innovativa soluzione Layer-2 progettata per risolvere la congestione della rete Solana. La sua prevendita ha raccolto oltre 17,5 milioni di dollari e continua a guadagnare terreno. La proposta di Solaxy di elaborare le transazioni off-chain permette di ridurre i costi fino al 90%, aumentando la velocità delle transazioni e risolvendo uno dei maggiori problemi di Solana. Inoltre, il 229% di rendimento annuo sullo staking ha attirato anche investitori esperti.

D'altro canto, Wall Street Pepe, che ha raccolto oltre 67 milioni di dollari nella sua prevendita, ha dimostrato un enorme entusiasmo tra gli investitori. Nonostante sia una meme coin, Wall Street Pepe offre anche un valore concreto con strumenti come segnali di trading e chat private per la community, attrarre i trader alla ricerca di guadagni rapidi. Il progetto, con il suo tema satirico su Wall Street, ha il potenziale di diventare una delle meme coin più importanti del 2025.

Entrambi i progetti, con le loro caratteristiche uniche e il crescente supporto della community, potrebbero essere soluzioni alternative molto interessanti per gli investitori in cerca di opportunità in un mercato in forte calo.