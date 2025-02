Calcio femminile: pari pesante per la Freedom FC Women, reti bianche con il Genoa

Pari pesante, per consolidare le certezze. La Freedom FC Women stoppa il Genoa terzo in classifica e continua il proprio momento positivo in questo inizio 2025: le biancoblu di mister Mauro Ardizzone conquistano al “Nazario Gambino” di Arenzano il terzo risultato utile in sette giorni, con uno 0-0 di maturità, organizzazione ed una pregevole fase difensiva. Risultato importante, contro una big del campionato, che potrebbe rivelarsi un bel viatico per affrontare con ulteriore positività il girone di ritorno.

LA CRONACA - 4-1-4-1 per la Freedom FC: in porta Korenciova, difesa con Cuciniello, Brscic, Maffei e Giuliano; Devoto play basso, a centrocampo Bison, Zanni, Pasquali e Fracaros, Semanova punta centrale. 4-3-1-2 per il Genoa: in porta Forcinella, difesa con Parolo, Lipman, Di Bari e Rigaglia; a centrocampo Bettalli, Ferrara e Campora, con Giacobbo alle spalle del tandem Bargi-Ferrato.

La prima chance è rossoblu: punizione bassa dalla trequarti destra, il rimpallo in area favorisce Bargi che calcia subito. Korenciova alza sopra la traversa. Dopo il primo squillo, il match si assesta sui binari dell'equilibrio: le ospiti si vedono al 29' quando, al termine di una bella azione manovrata, Pasquali conclude, blocca Forcinella. Il primo tempo, sotto porta, è tutto qui.

Nell'intervallo, Ardizzone sceglie Dicataldo per Giuliano, pronti-via e Zanni parte in percussione centrale con difesa avversaria scoperta, Forcinella in uscita e la difesa riescono a sventare la minaccia ai 16 metri. Al 52' Dicataldo e Pasquali avviano il contropiede, palla a sinistra per Bison che converge e calcia, para il portiere. Inizia la girandola dei cambi, fra cui quello della sfortunata Bragonzi, la quale, entrata da pochi secondi, cade infortunandosi al braccio, ed è costretta ad abbandonare il terreno di gioco. Al 70' arrivano due rossi per le rispettive panchine: da una parte il viceallenatore genoano , dall'altra lo stesso Ardizzone.

Le emozioni più forti vengono vissute nell'ultimo quarto d'ora: al 76' angolo di Fracaros da destra, la sfera arriva, sul secondo palo, sui piedi di Dicataldo che si coordina e tira al volo, esterno della rete; al minuto 80 Freedom ad un passo dal vantaggio: ripartenza guidata da Pasquali, poi Dicataldo, Cuciniello e Semanova confezionano la rifinitura per Zanni la quale, in area, costringe al miracolo Forcinella. Nel finale il Genoa spinge: a 6' dal 90' angolo da destra, Ferrato gira in area piccola mandando a lato di un soffio. Poco dopo cross da destra, Cuschieri si allunga sul secondo palo non trovando il bersaglio. La Freedom tiene e porta in Granda un meritato punto: domenica 9 febbraio (ore 14.30) si torna al “Paschiero” dove le biancoblu riceveranno la Res Women.

GENOA-FREEDOM FC WOMEN 0-0

FREEDOM FC (4-1-4-1): Korenciova, Cuciniello, Brscic, Maffei, Giuliano (45' Giuliano); Bison, Zanni, Pasquali (89' Stankova), Fracaros; Semanova (81' Micheli). A disp. Nucera, Marenco, Coda, Harvey, Adugbe, Aime. All. Ardizzone.

GENOA (4-3-1-2): Forcinella, Parolo (77' Mele), Lipman, Di Bari, Rigaglia; Bettalli, Ferrara, Campora (62' Cuschieri); Giacobbo, Bargi (62' Bragonzi, dal 68' Di Criscio), Ferrato. A disp. Marchetti, Macera, Abate, Errico, Oliva. All. Fossati.

Arbitro: Hamza Riahi di Lovere (Maher Said-Riganò di Chiari)

Espulsi dalla panchina: Zullo (vice-allenatore Genoa), Ardizzone (allenatore Freedom).

Ammonite: Di Bari (G), Fracaros, Devoto, Brscic (F)