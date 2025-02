Pioggia di medaglie per l'ASD Okinawa Caramagna al Trofeo Panda UISP di Karate di Torino

Il 2 febbraio 2025 presso il Palazzetto Le Cupole di Torino l’ASD Okinawa Caramagna ha partecipato al Trofeo Panda UISP di Karate, una gara dedicata ai giovani atleti. La competizione prevede un percorso di velocità e precisione, il cui punteggio viene sommato a quello di Kata o Kumite.

Medaglia d’oro per Aime Umberto. Medaglia d’argento per Allocco Stefano, Cambareri Asia e Hadid Sofia. Medaglia di bronzo per Bela Daniel, Garnero Alberto, Leanca Nicole, Talaa Firdaws e Tot Giorgia.

Hanno conquistato il terzo posto sul podio nel percorso a staffetta: Cambareri Asia e Leanca Nicole, Hadid Sofia e Sona Carlotta. Si sono inoltre distinti nelle relative categorie individuali e a staffetta: Amiri Nora, Canale Noemi, Canavesio Riccardo, Ceaglio Matteo, Garavelli Lucia, Gay Jenny, Manassero Alice, Sola Pietro, Sona Carlotta.

La Maestra Angela Monetti, gli istruttori Albino e Sabrina Camurati, e l’aiuto-istruttore Giacomo Bava sono orgogliosi per l’impegno e la numerosa partecipazione degli atleti di Caramagna e Vigone, che hanno gareggiato individualmente e anche in squadra.