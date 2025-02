Sci alpino: Marta Bassino in cerca di gloria ai Mondiali di Saalbach

Marta Bassino in azione . foto fisi

Tutto pronto per i Mondiali di sci alpino di Saalbach, in programma dal 4 al 16 febbraio sulle Alpi austriache.

A difendere i colori azzurri 21 atleti, di cui 11 uomini e 10 donne, tra cui la cuneese Marta Bassino.

Si parte alle 15,15 di martedì con il Parallelo a squadre, laddove l’Italia schiererà Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Lara Della Mea e Giorgia Collomb.

Giovedì 6 è in programma il superG femminile con cinque pettorali a disposizione della squadra azzurra, in virtù del titolo iridato conquistato proprio da Marta nel 2023 a Courchevel/Meribel. Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Laura Pirovano ed Elena Curtoni dovrebbero essere le italiane al via.

Maggiore incertezza a proposito della discesa libera di sabato 8, con Goggia e Brignone sicure del posto mentre i restanti pettorali andranno a due tra Laura Pirovano (favorita), Elena Curtoni, Nicol Delago e Bassino.

Le gare verranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD, Rai Sport HD (solo il parallelo a squadre) ed Eurosport.