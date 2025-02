Tennis, LiSport di Alba conquista la finale del Trofeo Caroleo

Al termine di una semifinale dominata la LiSport di Alba conquista la finale del Trofeo Caroleo. Sui campi in terra battuta del circolo Nuova Casale i ragazzi capitanati da Andrea Merlo hanno annichilito gli avversari concedendo la miseria di cinque games in due partite.

È stato un rullo compressore Denis Golubev, che ha surclassato con lo score di 6-1, 6-0 il giovane Orlandinotti. Meno netto ma comunque inequivocabile il successo di Francesco Pedussia su Riccardo Cattarin: troppa differenza in termini di pesantezza di palla in favore dell'alfiere albese che si è imposto con un periodico 6-2.

Con questa vittoria la LiSport torna in finale nella più prestigiosa manifestazione a squadre piemontese, bissando il risultato della stagione 2023, in cui fu superata proprio nell'atto conclusivo dal Villaforte di San Salvatore Monferrato. Questa volta a contendere il titolo agli albesi ci sarà il DLF di Asti, formazione con la quale gli albesi hanno incrociato diverse volte le racchette in questi ultimi anni, rendendolo in vero e proprio " derby".