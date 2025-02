Volley A1/F, la Honda Olivero Cuneo a riposo nel weekend: il programma della settimana

La Honda Olivero Cuneo è pronta per tornare al lavoro in settimana dopo la bella vittoria contro Perugia, la seconda consecutiva per le Gatte. Tuttavia la Honda Olivero non sarà impegnata nel weekend, vista la presenza delle finali di Coppa Italia.

Lunedì: riposo

Martedì: PESI (14)

Mercoledì: DIFFERENZIATO (10), ALLENAMENTO (17:30-20, Palazzetto dello Sport)

Giovedì: PESI (9.30), VIDEO E ALLENAMENTO (15-17:30, Palazzetto dello Sport)

Venerdì: VIDEO E ALLENAMENTO (15-17:30, Palazzetto dello Sport)

Sabato: ALLENAMENTO (15-17:30, Palazzetto dello Sport)

Domenica: riposo

Inoltre, per seguire la Honda Olivero Cuneo nel migliore dei modi, è possibile scaricare l’app del club gratuitamente da Play Store o Apple Store.