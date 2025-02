Baladin rinnova il design delle etichette: design vintage con approccio contemporaneo

Fin dal 1996, Baladin ha riposto una particolare attenzione all’estetica e ai contenuti delle etichette che personalizzano le sue bottiglie.

Nel corso degli anni, la grafica si è evoluta, mantenendo una forte tradizione stilistica ma adattandosi ai cambiamenti naturali del design.

Le prime etichette sono nate nel piccolo pub di Piozzo grazie alla creatività di un giovane Teo Musso e dell’artista Mascia Avanzo, che all’epoca lavorava nel locale come cameriera.

L’elemento più distintivo è da sempre il lettering: unico, originale e registrato come “alfabeto Baladin”, ideato dalla stessa Mascia. Ogni birra è caratterizzata da un colore dedicato, come il verde iconico della Isaac o il blu della Wayan, a titolo di esempio.

La forma pentagonale dell’etichetta principale, invece, fu proposta da un grafico residente a Piozzo, abituale cliente del locale. Questa scelta richiama la silhouette di un tendone da circo, un omaggio alla sala interna dello storico pub Le Baladin, che era coperta proprio da un autentico tendone acquistato di seconda mano da una compagnia circense.

Al centro del design, l’elemento predominante è il nome della birra, con l’intento di renderlo il principale segno distintivo, indipendente dal nome del birrificio.

Le etichette di Baladin, nel tempo, hanno subito molte rivisitazioni, tutte ben accolte, grazie al contributo di diversi collaboratori che si sono avvicendati nella loro creazione. Oggi, l’ultima proposta è stata elaborata dal team grafico interno.

Il risultato è un design vintage rivisitato con un approccio più contemporaneo.

L’etichetta si sviluppa su una base bianca personalizzata con motivi floreali stilizzati in grigio tenue e verniciati, mantenendo il caratteristico font Baladin. Quest’ultimo, valorizzato grazie all’utilizzo di tecniche di stampa innovative, come vernici tattili a rilievo, che rendono l’etichetta elegante alla vista e preziosa al tatto.

Baladin si è sempre rivolto alla ristorazione con prodotti pensati per accompagnare il cibo, proposti in bottiglie eleganti e curate nei dettagli per offrire al cliente un’esperienza visiva appagante. Il rinnovo del design rappresenta un ulteriore passo avanti in questo approccio al mercato.

La nuova veste grafica è stata applicata alle bottiglie da 75cl e 33 cl delle seguenti birre: Isaac, Wayan, Soraya, Nora, Super, Super Bitter, Leön, Elixir e L’IPPA.