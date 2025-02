Volley A1F. Cuneo-Perugia 3-1, Martinez: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma volevamo vincere" [VIDEO]

Dopo due giornate in trasferta, la Honda Olivero Cuneo torna a giocare tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta e lo fa nel migliore dei modi, aggiudicandosi per 3-1 il big match contro la Bartoccini-MC Restauri Perugia allenata da Giovi.

Una grandissima vittoria al cardiopalma, una vera e propria altalena di emozioni che ha infiammato il palazzetto, ben 1694 gli spettatori presenti e tanti giovani venuti a sostenere le Gatte.

Quattro set sempre combattuti, in cui le biancorosse sono state brave a restare concentrate, a contenere i recuperi delle ospiti e a rimontare, perché anche Perugia ha dato tutto fino all'ultimo pallone.

Una grande prestazione corale da parte di tutte le biancorosse coinvolte da coach Pintus: nel quarto set, sul 12-15, ha chiamato in causa Savon, Brambilla e Bakodimou per aiutare la squadra e così è stato. Grande prestazione di Bakodimou che sul 14-17 ha messo a segno ben 5 punti, fondamentali per la rimonta delle Gatte.

E le altre cuneesi non sono state da meno: 10 punti per Martinez, 14 per Polder di cui 5 muri, 9 per Cecconello con 3 muri, Bjelica con 11, Bakodimou 5, Signorile 4, Kapralova 20 e Savon 3.

Premiata MVP della serata Sara Panetoni, che ha sfoderato una prestazione di alto livello sia in ricezione che in difesa, con 68% di ricezione positiva e 36% di perfetta.

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma sapevamo anche che volevamo tre punti" ha commentato la schiacciatrice Margarita Martinez. Per lei 14 punti, di cui 2 ace, 58% di ricezione positiva, 25% di perfetta e 31% di efficienza in attacco.

In particolare, sono stati notevoli i recuperi delle Gatte, punto debole della squadra a inizio anno. "Abbiamo lavorato tanto su questo aspetto, perché per il campionato italiano è molto importante" ha concluso Martinez. "Vincere contro Novara ci ha fatto molto bene".

La prossima settimana le Gatte riposeranno per le finale di Coppa Italia Frecciarossa. Prossimo appuntamento dunqueper la nona giornata di ritorno, quando le biancorosse saranno in trasferta acontro le Farfalle della