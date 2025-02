Volley A2/F: Ecco il calendario della Pool Salvezza! La Bam Mondovì comincia con la Tenaglia Abruzzo

Sono stati appena pubblicati i calendari della Pool Promozione e della Pool Salvezza del Campionato di Volley femminile di serie A2. Per la Bam Mondovì, impegnata nella corsa salvezza, il primo avversario è la Tenaglia Abruzzo. In seguito le pumine affronteranno nell'ordine il Concorezzo di Davide Delmati in casa, l'Offanengo in trasferta, l'Olbia in trasferta e l'Albese Como in trasferta. Sono previste gare di andata e ritorno e al termine delle 10 partite di Pool retrocederanno in B1 le ultime quattro formazioni in classifica. L'esordio per questa seconda fase di stagione è fissato per il 16 febbraio. In allegato il calendario completo della Pool salvezza e della Pool Promozione.

Questo, invece, il comunicato della Lega Volley Femminile di serie A:

Si parte il weekend del 15-16 febbraio, la prima promossa si saprà entro il 29 marzo mentre le quattro retrocesse in B1 il weekend del 12-13 aprile

Terminati nella giornata di ieri il Girone A e il Girone B, le venti squadre della Serie A2 Tigotà cominceranno la seconda parte della loro stagione nel weekend del 15-16 febbraio con l’inizio della Pool Promozione e della Pool Salvezza.

Le squadre classificate dal 1° al 5° posto di ciascun girone si sono qualificate alla Pool Promozione. Ogni squadra affronterà le 5 formazioni provenienti dall’altro girone in gare di andata e ritorno per un totale di 10 giornate. Si manterranno tutti i punti conseguiti nella Regular Season, con la seguente classifica iniziale: San Giovanni (46), Busto Arsizio (43), Messina (42), Macerata (42), Trento (38), Brescia (32), Cremona (32), Padova (31), Melendugno (31) e Costa Volpino (29).

L’ultima giornata è prevista sabato 29 marzo. La vincente della Pool è promossa direttamente in Serie A1. Le squadre dalla 2^ alla 5^ posizione della Pool Promozione accederanno ai Playoff Promozione e si affronteranno in semifinale da disputarsi al meglio delle tre gare con abbinamenti 2^-5^ e 3^-4^. Le vincenti delle semifinali si fronteggeranno sempre al meglio delle tre gare nella finale che darà diritto al secondo slot Promozione, con l’eventuale Gara 3 in programma l’ultimo weekend di aprile.

Le squadre classificate dal 6° all’ 10° posto dei due gironi si sono qualificate alla Pool Salvezza (10 squadre totali). Ogni squadra affronterà le formazioni provenienti dall’altro girone in gare di andata e ritorno, per 10 giornate complessive dal weekend del 15-16 febbraio a quello del 12-13 aprile. Si manterranno tutti i punti conseguiti nella Regular Season, con la seguente classifica iniziale: Offanengo (30), Olbia (26), Albese (24), Castelfranco (19), Imola (19), Casalmaggiore (16), Lecco (14), Mondovì (11), Concorezzo (10) e Altino (5). Le ultime quattro classificate della Pool Salvezza retrocederanno in Serie B1.