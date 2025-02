Volley B1F. Vittoria sofferta per la Libellula Banca CRS in trasferta a Trescore Balneario

Pallavolo Don Colleoni (BG) – Libellula Banca CRS

2 – 3 (24/26 – 25/23 – 25/21 – 25/21 – 15/17)

Il girone di ritorno del campionato di serie B1 della Libellula Banca CRS inizia con la trasferta a Trescore Balneario, dove affronta una squadra in lotta per la salvezza, ma molto determinata. Sostenuti da un pubblico numeroso e rumoroso, le avversarie stanno infatti dando il massimo per restare in categoria.

Il set inizia con le padrone di casa che giocano con il coltello tra i denti e, complici molti errori delle Libellule, si portano con determinazione prima sul 14 a 7 fino al 20 a 12. A questo punto coach Barisciani avendo esaurito i time out tenta la carta sostituzione con Prekducaj che subentra a Ollino. La cosa sembra funzionare con la neo entrata che nel giro in seconda linea si fa notare ed inizia la lenta rimonta fino al 21/22. Rientra Ollino in prima linea e le ospiti raggiungono il 24 pari, arriva Cicogna in battuta e la Libellula si aggiudica il set.

Il secondo set è la fotocopia del primo con Don Colleoni che si porta sul 14 a 7 e 20 a 15. Si ripete il cambio Prekducaj/Ollino e arriviamo al 21/22 con Ollino che rientra in prima linea ma stavolta non si ripete il miracolo di prima ed è 21 a 25 per le padrone di casa.

Nel terzo parziale il Don Colleoni non perde mai il controllo del gioco con le nostre che incappano in parecchi errori e si aggiudica il set. Strigliata del coach e la Libellula rientra in campo determinata a vendere cara la pelle e si mantiene sempre avanti fino ad aggiudicarsi il parziale 25 a 21 tenendolo sempre sotto controllo.

Arriva il tie break: le braidesi entrano in campo determinatissime e vanno al cambio campo sull’8 a 5 per loro. Cambio campo e cambio atteggiamento le bergamasche con un break di 6 a 0 si portano sull’ 11 a 8 per loro per arrivare al 10 a 13 quando Barisciani utilizza l’ultimo tie break disponibile, le ragazze hanno una pronta reazione che le porta dall’11/14 a raggiungere le avversarie sul 14 pari e aggiudicarsi set e partita con Cicogna in battuta.

Prossima partita sabato 8 febbraio tra le mura di casa alla Libellula Arena contro la capolista ormai in solitaria Villa Cortese alle ore 21:00.