Volley C maschile. Il girone di ritorno inizia con una sconfitta a Verbania per il VBC Mondovì

La capolista VBC MONDOVI’ inizia il girone di ritorno arrendendosi al forte e quadrato Verbania quarto per 3-1 (25-18,18-25,25-15,25-19) al termine di una gara decisamente in salita, in cui davvero troppo numerosi sono stati gli errori e le imprecisioni dei monregalesi. Soltanto nel secondo set la squadra si è espressi su buoni livelli, riuscendo a conquistarli senza troppi problemi. In classifica generale i monregalesi restano a quota 37 punti, a +3 sul Lasalliano Torino secondo, a +4 quello sull’ Acqui terzo ed a +7 sul Verbania quarto.

“Temevamo molto questa partita – dice al termine coach Massimo Bovolo– perché eravamo tutti consci che era una delle trasferte più difficili sia logisticamente sia per l’ elevato valore tecnico dei nostri avversari, che sicuramente ci avrebbero messi in grossa difficoltà, e purtroppo così è stato. Tranne che nel secondo set, i nostri meccanismi di gioco non hanno funzionato come avrebbero dovuto e così non siamo riusciti ad esprimerci su livelli accettabili, commettendo troppi errori gratuiti e troppe imprecisioni, che abbiamo pagato a carissimo prezzo. Ora sfrutteremo questa settimana per analizzare con molta attenzione le cose che non sono andate e per farci trovare al meglio per l’ importante partita di sabato contro il Boves, contro cui dobbiamo conquistare l’ intera posta in palio onde riprendere immediatamente il nostro cammino.”

Massimo Bovolo è partito con Polizzi in regia, Garesio opposto, Menardo e Garelli in banda, Caldano e Catena centrali, Matteo Basso libero, inserendo durante la gara Garello, Berutti, Candela ed il secondo libero Fenoglio.

Nel primo set vi è sostanziale equilibrio sino al 12 pari, poi i verbanesi cambiano il ritmo soprattutto al servizio e vanno via, portandosi prima sul 19-16, poi sul 21-17 ed infine chiudono 25-18, mentre entra Garello.

Nella seconda frazione i monregalesi, con Berutti in campo al centro sin dall’ inizio, partono meglio e si portano prima sul 6-3 con Genesio e poi sul 10-5 con Menardo. Un muro di Berutti realizza il 10-6, un primo tempo di Caldano vale il 20-14, Menardo sigla il 23-15 ed infine un attacco out dei locali fissa il punteggio sul 25-18.

Nel terzo set il Verbania parte forte e si porta subito sul 10-1. Dentro Candela ed il secondo libero Fenoglio, ma i monregalesi non riescono ad avere una reazione apprezzabile e così il parziale scivola via sino al definitivo 25-5.

Anche nella quarta frazione, con Candela e Fenoglio in campo, il Verbania parte decisamente meglio e si porta prima sul 7-3 e poi sul 15-9. Dentro Garelli ed i monregalesi reagiscono, riportandosi sino a -2 (14-16), ma non riescono a sfruttare un paio di contrattacchi e così il Verbania riparte, portandosi prima sul 21-17 e poi chiudendo 25-19.

Sabato 8 febbraio alle 20.30 al PalaItis arriverà il Boves, che nell’ ultimo turno ha piegato 3-1 il Racconigi: dai monregalesi ci si aspetta un’ immediata e rabbiosa reazione di squadra per riprendere immediatamente il cammino.